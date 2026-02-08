Carreras acude al rescate de un gris Real Madrid en Mestalla para aguantar el tirón de la pelea por el liderato en La Liga

El lateral zurdo abrió la lata y Mbappé, en el tiempo añadido, definió una victoria que le permite a los blancos seguir a un punto del FC Barcelona.

Para el Real Madrid acudir a Mestalla es siempre como ir al dentista. Por mucho que el Valencia esté peleando por los puestos de descenso y al filo del abismo, pasar por este escenario nunca es plato de buen gusto para los blancos. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Valencia]

Si a la ecuación se le suma el factor de que el Real Madrid sigue sin encontrar una versión potable, la suma se complica varios puntos más. Un afortunado gol de Carreras sirvió para desequilibrar un encuentro de horas bajas en ambos conjuntos, y Mbappé, ya en el tiempo añadido, redondeó el marcador.

No podía faltar tampoco en esta ocasión el tanto del francés, siempre presto para seguir sumando. El Real Madrid sigue aguantando el tirón del Barça y no se va a dar por vencido antes de tiempo en la pelea por La Liga.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Carreras en Mestalla. REUTERS

Las ocasiones claras, del Real Madrid

Mestalla nunca falla en estas noches importantes. Pese al gran palo de hace unos días en la Copa del Rey tras caer ante el Athletic Club, de nuevo la afición valencianista volvió a llenar el coliseo para darle aliento a su equipo ante la llegada del Real Madrid.

La comunión grada-equipo surgió efecto en el arranque del encuentro. El equipo de Corberán salió agresivo y ambicioso, lo que provocó que el conjunto de Arbeloa no estuviera para nada cómodo en estos compases iniciales.

Parecía, no obstante, el equipo más lógico de Arbeloa desde que llegó al banquillo blanco. Defensas que eran defensas con el canterano David Jiménez en el lateral, centrocampistas que eran centrocampistas con el regreso de Valverde al medio, y delanteros como Mbappé y Gonzalo.

Carreras recoge un balón de las manos de Corberán. REUTERS

Pese a todo, a los blancos les costó carburar y llegar con claridad a la portería contraria. Tuvieron que pasar quince minutos para ver el disparo de Güler desde dentro del área después de sacar un córner en corto en el que sorprendió a la zaga local.

En la jugada siguiente, en una segunda jugada tras un nuevo córner, Mbappé rozó el gol con un potente derechazo desde dentro del área ante el que reaccionó bien abajo Dimitrievski.

Pasaron a ser buenos minutos del conjunto merengue. Parecía que se iba imponiendo la lógica poco a poco, de nuevo con Kylian como protagonista. El francés sacó toda su magia, llegó a la frontal del área y asistió de forma magistral a David Jiménez.

Huijsen, con el esférico. REUTERS

El joven lateral, titular en Mestalla, pudo coronarse. Llegando desde atrás y con todo a favor, le pegó al balón con el interior pero no ajustó a los lados, así que Dimitrievski desbarató un gol prácticamente cantado. Hubiera sido el partido soñado para Jiménez.

La mejoría del Real Madrid se vio frenada por las dudas que sigue ofreciendo Huijsen en defensa partido tras partido. El central regaló dos acciones, una en salida de balón y otra en el cuerpo a cuerpo, que favoreció el susto del Valencia, pero llegó Camavinga para arreglar el desaguisado.

Huijsen es una sombra de lo que fue en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso. Hay trabajo de recuperación ahí también pensando en el Mundial con España.

Mbappé salta por encima de un rival. REUTERS

No se achicó el Valencia, que avisó con una jugada embarullada que culminó Danjuma, y posteriormente Pepelu remató arriba un córner puesto desde el costado izquierdo.

El Real Madrid terminó la primera parte cercando el área del Valencia, es cierto, pero también falto de ideas para encontrar el camino en estático. Copete ofreció su mejor versión ante Mbappé y Mestalla se fue contento con el empate sin goles al descanso.

La segunda parte

El Valencia estaba vivo y quería aprovecharlo. Con energías renovadas, salió a por todas en la segunda mitad y apretó al Real Madrid. Sin mordiente, es verdad, porque no fue capaz de tirar a puerta, pero el conjunto che incomodaba.

Quiso sacudirse un poco la presión el conjunto de Arbeloa con un derechazo de Valverde en la frontal del área que detuvo Dimitrievski. No estaba siendo un buen partido del Real Madrid, que una semana más seguía sin dar con la tecla, pero en esta ocasión se alió con la suerte para romer el partido.

Carreras recibió en la izquierda pegado a la cal. Oteó el horizonte, y ante la ausencia de oportunidades con las que combinar, decidió irse a la aventura en solitario. Como un kamikaze que sabe que tiene un destino fatal, se internó en el área contra tres rivales sin muchas esperanzas.

Carreras se abraza con Mbappé para celebrar el gol. REUTERS

De ahi, sin embargo, nació la jugada definitiva. A trompicones, se marchó de uno, de dos y hasta de tres defensas del Valencia. Forzado, le pegó con su pierna menos hábil, la derecha, y aquello desembocó en el gol del Real Madrid pese a la estirada de Dimitrievski.

No estaba ni mucho menos mandando el equiop de Arbeloa en el partido, pero con ese chispazo se veía con un tesoro casi inesperado entre las manos al que se iba a aferrar hasta el final.

No sin sufrimiento, eso sí, porque el Valencia todavía tenía cosas que decir. Ugrinic puso un centro raso hacia el punto de penalti, donde Beltrán remató y estrelló el balón en el larguero. Se salvaba el Real Madrid.

Los jugadores del Valencia, cabizbajos. EFE

Mbappé pudo matar el partido en dos ocasiones, pero el francés parecía no tener su mejor día de cara a portería.

Mientras tanto, el ambiente en Mestalla se enrareció hasta la pañolada contra Corberán. Harta de la situación que arrastra desde hace años y que amenaza con llevar al Valencia a Segunda División, la afición explotó con los cambios en el tramo final del encuentro.

Mbappé celebra su gol ante el Valencia. REUTERS

Precisamente en ese final estaba por llegar la puntilla del Real Madrid. Incluso cuando parecía que Mbappé se iba a ir de vacío de Valencia, el francés encontró el último resquicio para sumar un tanto más a su cuenta. Siempre atento, remató en el área un servicio desde la banda izquierda para matar el choque definitivamente.

El Real Madrid sigue sin encontrar su mejor versión, pero los números dicen que está vivo, muy vivo, en la pelea por La Liga.