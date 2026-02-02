FIFA levantará el veto a Rusia y descarta prohibir a Israel: "Ningún país debe ser vetado por los actos de sus políticos"

FIFA quiere levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales. Casi cuatro años después de que entrara en vigor esta restricción con todo lo que tenía que ver con este país como consecuencia de la guerra con Ucrania, el máximo organismo del fútbol cree que ha llegado el momento de cambiar las cosas.

Así lo aseguró Gianni Infantino, su presidente, en una entrevista concecida a la cadena británica Sky. Para el mandatario ya no tiene sentido esta restricción que pesa sobre los equipos y las selecciones rusas, así que aboga por eliminarla y volver a la normalidad.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en las categorías inferiores", comenzó diciendo Infantino. Una medida que podría empezar por la base hasta llegar a las competiciones profesionales.

"Este veto no ha conseguido nada, sólo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", se mostró convencido el presidente de FIFA.

Y es que tanto los equipos como las selecciones nacionales rusas y bielorrusas fueron excluidos de todas las competiciones internacionales a principios de 2022. La invasión a Ucrania conmocionó al mundo entero, y FIFA también tomó cartas en el asunto apartando todo lo que tenía que ver con Rusia.

Sobre Israel

Otro de los puntos calientes en los últimos tiempos ha sido el posible veto a Israel. En el punto álgido del conflicto con Palestina hace unos meses, algunas voces también clamaron por prohibir la participación de los equipos israelíes, pero eso nunca se produjo como sí pasó con Rusia.

Infantino justificó la decisión de FIFA de no imponer ningún tipo de castigo a los equipos israelíes. Comentó el presidente del máximo rector de fútbol que sería "una derrota" tomar una medida de este calibre.

"Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.

Trump y el premio de la paz

Por otra parte, también en esta entrevista con Sky el presidente de FIFA habló de la polémica decisión de concederle a Donald Trump el premio de la paz.

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Despacho Oval de la Casa Blanca Reuters

Infantino le entregó este galardón al presidente de Estados Unidos en pleno sorteo de los grupos del Mundial del próximo verano.

"Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí y lo que continuaremos haciendo en la Copa Mundial de la FIFA", dijo en su entrega Infantino.