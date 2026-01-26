Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se jugará en España

Fin a la discusión. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró públicamente que la final del Mundial 2030 se disputará en España.

"España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final", aseveró de manera rotunda. De esta manera, el presidente de la RFEF pone punto final a la especulación sobre si sería Marruecos el país que se llevara el premio de acoger el partido más importante de la cita mundialista.

El presidente acudió este lunes a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), y pese a que confirmó que España se quedará con la final del Mundial 2030 no desveló qué estadio acogerá dicho encuentro.

Hace tiempo que la duda planeaba sobre si sería Marruecos o España el país que se quedaría con la final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, nadie se había atrevido a asegurar que sería la sede de este emblemático partido, pero ahora Louzán ha querido dar carpetazo a la discusión.

De acuerdo a las palabras de Louzán, tanto el Santiago Bernabéu como el Camp Nou pasarían a ser inmediatamente las dos grandes opciones para albergar la final del Mundial 2030, más aún después de sus recientes remodelaciones.

La final de la Copa del Rey

Por otra parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol también habló sobre las fechas de la final de la Copa del Rey. El gallego apuntó al fin de semana del 18 y 19 de abril, a falta de concretar su el partido se disputaría en sábado o en domingo.

"Lo que había manifestado es que íbamos a proceder al cambio, que está en marcha. Ahora falta saber si pudiera celebrarse el 18 o el 19 de abril, pero es cien por cien seguro que va a ser ese fin de semana para que no haya más cambios", comentó.

Louzán confirmó que el cambio de fecha se debe "a una cuestión de seguridad". "Para la propia ciudad de Sevilla creo que es bueno que no concentremos la final de la Copa del Rey con otro evento más como la Feria", dijo Louzán.

Con esta nueva fecha de la final de Copa se producirá también una alteración en el calendario que afectará a La Liga. "Habrá un desplazamiento en la jornada, sí. Estamos trabajando desde hace unos días y todo va a ir por el camino que corresponde", comentó el presidente de la RFEF.