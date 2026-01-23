Jesús Velasco, a cortar la década sin títulos en el fútbol sala: "Es un privilegio formar un equipo al que se le exige ser campeón"

Jesús Velasco encara su primera gran cita como seleccionador nacional de fútbol sala. Habituado a dirigir a los mejores equipos en las competiciones más exigentes, todavía sigue adaptándose a su puesto como jefe al mando de España.

El Europeo espera a una Selección que tiene cuentas pendientes desde hace ya diez años. Hoy debuta ante la anfitriona Eslovenia. Velasco es el hombre que acepta desde el banquillo ese reto de poner fin a la sequía de una década sin ganar un título, de dejar de mirar atrás con tanta nostalgia.

Su mensaje es claro: al ataque. Con esas credenciales, prometiendo emociones fuertes y sin ocultar su grado de favoritismo, se presenta España en Liubliana para volver a tocar la gloria desde su debut hoy mismo ante la anfitriona.

Jesús Velasco, en el banquillo del pabellón de fútbol sala de la Ciudad del Fútbol. CRISTINA VILLARINO

¿Cuántas ganas tiene de que arranque ya este Europeo?

Lo que nos gusta a todos es competir, y un torneo como este supone un momento muy importante en todas nuestras carreras. Estamos deseando que empiece.

¿Cómo ha sido la preparación para la gran cita? A nivel de resultados ha sido impecable, pero no sé qué conclusiones saca usted.

No tengo mucha experiencia aquí porque llevo de seleccionador poco más de un año, así que no puedo comparar con otras situaciones. Sin embargo, sí que es verdad que con respecto a un equipo es muy diferente. El nivel de activación que tienen los jugadores, de motivación, la actitud... No tienes la rutina del día a día que tienes en un equipo. Aquí cambia eso, y yo sí que he notado una diferencia grande con respecto a un club.

¿Cuesta mucho confeccionar una convocatoria para un Europeo?

Sí, a mí sí que me ha costado porque parto de una lista de 50 jugadores. Después la reduzco a 30, luego a 16 y ahora he tenido que dejarla en 14. Tenemos muchos jugadores con opciones de poder jugar con la Selección y a lo largo de las convocatorias he rotado a cerca de 35 futbolistas.

Está claro que a la hora de reducir los nombres es complicado, pero esto es alta competición y hay que tomar decisiones.

Va a tener en Mario Rivillos al jugador más experimentado y capitán del equipo. ¿Le da tranquilidad?

Este tipo de jugadores se ve sobre todo cuando hay momentos complicados. En un torneo tan largo seguramente los vamos a tener, así que es muy importante que haya confianza. Un jugador como Rivillos tiene mucha experiencia, ha vivido situaciones parecidas, y tiene un peso específico enorme dentro del grupo. Va a tirar de todo el mundo más allá del resultado final.

¿Qué rivales hay a tener en cuenta? Los entrenadores siempre detectan algún equipo peligroso que el resto no ve.

Yo veo más acá, y eso es Eslovenia. El resto me interesan relativamente, pero lo que me preocupa es el primer partido porque es muy importante empezar ganando. Tenemos que centrarnos exclusivamente en eso. Vamos a enfrentarnos a un pabellón en el que está todo vendido, que va a animar muchísimo a su selección, y sabemos que va a ser complicado.

A partir de ahí viene Bielorrusia, luego Bélgica, y luego ojalá estemos clasificados porque esto es deporte y puede pasar de todo. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades. Creo que tenemos una entidad de juego, de historia, trayectoria y preparación para sentirnos favoritos en el grupo.

Jesús Velasco, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. CRISTINA VILLARINO

A la hora de los cuartos de final, si llegamos, que ojalá, a ver quién nos toca y ahí pues lo mismo, es ir poco a poco afrontando al rival que tienes con humildad y yendo a por él aprovechando los 40 minutos del partido.

Comentaba Rivillos en su entrevista con EL ESPAÑOL que la gente se va a divertir viendo a la Selección. ¿Es una de las señas de identidad de este equipo?

Aquí el objetivo es ganar. No es ni divertirnos nosotros ni a la gente, pero es cierto que mi forma de ver el fútbol sala es una forma dinámica, con intensidad, con búsqueda continua de la finalización, una defensa agresiva para que haya dinamismo...

Es la seña de nuestro campeonato. Todos los jugadores menos Gordillo este año vienen de jugar la liga española, que es una liga en la que se juega con mucha intensidad, que tiene mucho ritmo, y eso es lo que nos interesa meter a los partidos porque el resto no están habituados.

Jesús Velasco dirigirá a España en su primera gran cita. CRISTINA VILLARINO

A partir de ahí, busco jugadores de corte más ofensivo que defensivo y yo siempre lo he dicho, prefiero ganar 6-5 que 1-0, pero ganar. Jugar para ganar intentando meter el mayor número de goles posibles, de ese modo tengo al equipo con una mentalidad clara. Si va mal, vamos a seguir jugando para meter goles, y si va bien, lo mismo.

¿Pesan los 10 años sin ganar un título?

A mí no. He tenido siempre la suerte de dirigir equipos potentes, de pelear siempre por los títulos, entonces creo que es un privilegio haber formado un equipo que además arrastra una trayectoria en la que se nos exige ser campeón, porque yo quiero ser campeón. Si tengo unos jugadores que están mentalizados de intentar conseguir eso, mucho mejor.

Otra cosa es que al final la pista manda y vamos a ver si lo conseguimos. Pero la mentalidad y la actitud que tenemos es de jugar a ganar y de dominar al rival. Vamos a ver si podemos.

Hablábamos con Mario Rivillos acerca de la pérdida de peso del fútbol sala en los últimos tiempos. ¿Comparte esta visión?

Creo que hemos perdido peso con respecto a hace quince o veinte años, sin duda. Los sueldos eran más altos antes y el nivel mediático era mayor. Tenemos que pelear también por eso, es otro aspecto más que nos tiene que motivar a todos para conseguirlo.

Lo que está claro es que una persona que no sigue cotidianamente esto, si ve un partido de fútbol sala y hay un futbolista que hace jugadas espectaculares y repite, va a ir a ver a ese jugador.

La gente va a ver a un determinado jugador, entonces tenemos que intentar no tener sólo un jugador, dos o tres, sino tener 35 así en nuestra liga. Si conseguimos eso, en la Selección en lugar de haber uno o dos, habrá seis diferenciales. Ojalá podamos llegar a esto, porque arrastrará a más gente.

Jesús Velasco atendió a EL ESPAÑOL en la Ciudad del Fútbol. CRISTINA VILLARINO

¿Cuáles son los factores que han provocado esta situación?

Tampoco tenemos una televisión implicada realmente con nosotros. No hay previas, quienes retransmiten los partidos están en un estudio y no en el pabellón... Es todo un poco, pero nosotros también tenemos que pelear por eso y ganarnos eso.

Por eso, mucho más importante es que en un partido haya un empate a 8 a que haya un empate a 0, o que un equipo gane 10-6 a que gane 2-0. Claro, yo ahora estoy muy cómodo aquí, pero cuando he estado en clubes siempre he intentado transmitirles a mis jugadores que hay que ir hacia delante, que hay que ser creativos, y desde los entrenamientos hay que fomentar esa creatividad de nuestros jugadores, no limitarles. Creo que los entrenadores a veces pecamos de eso.

¿Cuáles diría que son los puntos fuertes de su Selección?

La mentalidad de ir a por el partido, de ir a por el rival, de ser dinámicos y de jugar con intensidad. Dinamismo e intensidad son las dos palabras que quiero que definan a la Selección. Ojalá termine el torneo y sean las que han identificado nuestro juego, porque tendremos muchas más opciones de ganar que si es lo contrario.

Para terminar, ¿cómo definiría el grupo que ha confeccionado para el Europeo?

Creo que son gente que está muy implicada, que los veo muy activados con toda nuestra preparación. Tanto a ellos como a los que por desgracia se han quedado fuera. Se notan muy buenas sensaciones y ahora hay que conseguir transmitir esas sensaciones a la pista, ese es el desafío que tenemos.