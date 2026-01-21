Toni Kroos y los pitos en el Bernabéu: "Un futbolista al que no le hayan silbado en el estadio no es un gran jugador"

Toni Kroos, ha analizado la situación actual del Real Madrid y los pitos que sufrieron los futbolistas en el Bernabéu el pasado fin de semana contra el Levante.

El alemán, en su podcast Einfach mal Luppen, fue contundente al valorar los abucheos que recibieron jugadores como Vinicius y Bellingham . "Un jugador al que no le hayan pitado en el Santiago Bernabéu no es un gran jugador", sentenció.

Sin embargo, el germano también matizó su postura, reconociendo que el ambiente hostil no facilita la recuperación del equipo en momentos de dificultad. "Si ya te pitan antes del partido, no hace más fácil lograr lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien", explicó.

El centrocampista subrayó que en el Real Madrid "rara vez se carga contra jugadores pequeños", sino que "siempre se elige a los grandes nombres, para bien y para mal", describiendo así la naturaleza dual de jugar en el club más exigente del mundo.

Su experiencia

Kroos no habló desde la barrera, sino desde la experiencia personal. El alemán recordó uno de los momentos más oscuros de su carrera en el Real Madrid: la eliminación en octavos de final de la Champions League 2019 ante el Ajax, con un doloroso 1-4 en el Bernabéu. "También percibí algunos pitos hacia mi persona", confesó.

El exjugador también puso en perspectiva histórica la crisis actual, recordando que su generación dorada pasó por situaciones similares. "Tras ganar tres Champions seguidas, la temporada 18-19 fue para tirarla a la basura. Pero luego se volvió y mejoró", explicó Kroos.

El alemán destacó que "yo también caí eliminado de la Copa contra un tercero", en referencia a las eliminaciones coperas que también sufrió durante su etapa como jugador, mostrando que estos traspiés forman parte de la historia del Real Madrid.

Sobre la situación actual del equipo, Kroos fue claro al diagnosticar el problema: "La dinámica actual no es buena, de la que solo se sale a base de resultados, actitud y juego. Todos lo hemos vivido".

El alemán señaló que "ahora es la segunda temporada en la que parece que la cosa no va bien y eso genera problemas", en referencia a la temporada de transición anterior sin títulos y el complicado arranque bajo la dirección de Xabi Alonso, quien fue destituido tras la final de la Supercopa.

El análisis de Kroos también incluyó una reflexión sobre las expectativas y la cultura del club: "No estamos en un club que acepta periodos largos así. Se vio en la decisión con el entrenador y en la reacción de la afición", haciendo alusión a la salida de Xabi Alonso.

Sin embargo, el germano confía en la fortaleza mental de la plantilla actual: "Los jugadores saben a lo que se enfrentan, pero estoy seguro de que son lo bastante fuertes mentalmente para seguir y darle la vuelta a la situación".