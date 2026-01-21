Un tiktoker portugués prende fuego a la estatua de Cristiano Ronaldo en la entrada de su museo de Madeira

Un grave acto de vandalismo ha causado sensación en la isla portuguesa de Madeira. La estatua de Cristiano Ronaldo, situada en la entrada de su museo en Funchal, fue incendiada el pasado martes por un individuo que documentó y difundió el ataque a través de sus redes sociales.

El autor de los hechos, identificado en redes sociales como @manugomez1231, grabó el momento en que roció la escultura de bronce con un líquido inflamable, presumiblemente gasolina, antes de prenderle fuego con un mechero.

Las imágenes, que no tardaron en hacerse virales, mostraban cómo las llamas envolvieron completamente la figura del astro portugués durante varios segundos, estando a punto de alcanzar la propia ropa de este individuo, quien tuvo que retroceder para evitar quemarse.

El joven portugués sorprendió al ponerse a bailar -mientras las llamas consumían la estatua- al ritmo de música rap que reproducía a todo volumen en un altavoz que había llevado expresamente para la ocasión. El vídeo concluye con el grito: "Esto es mío".

En la publicación que acompañaba al vídeo, el individuo dejó un mensaje alarmante: "Esta es la advertencia final de Dios". En su perfil de redes sociales, el tiktoker se describe a sí mismo como "una persona, freestyler y un hombre local".

La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Madeira confirmó que el sospechoso ha sido identificado y se encuentra bajo investigación por un delito de daños.

Según fuentes policiales citadas por medios portugueses, el individuo no sería desconocido para las autoridades, habiendo estado implicado en incidentes similares con anterioridad. No obstante, hasta el momento no se ha producido ninguna detención.

La Administración del Museo CR7 confirmó al Jornal da Madeira que las autoridades competentes están siguiendo el caso, que "está siendo tratado en la PSP y seguirá los trámites legales para garantir la justicia del resultado".

A pesar del incendio, las llamas se extinguieron rápidamente sin causar daños irreversibles a la escultura.

Un hecho reincidente

Esta no es la primera vez que la estatua de Cristiano Ronaldo sufre actos vandálicos. En 2016, tras la entrega del Balón de Oro a Lionel Messi, la escultura amaneció pintada con el nombre del argentino y su dorsal número 10 en color rojo.

El Museo CR7, inaugurado en diciembre de 2013 en la ciudad natal del jugador, alberga una amplia colección de más de cien trofeos individuales y colectivos, camisetas históricas y otros objetos que documentan la brillante trayectoria del capitán de la selección portuguesa.

La estatua vandalizada, instalada en la Avenida del Mar frente al museo, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Funchal, donde miles de aficionados acuden cada año para fotografiarse junto a su ídolo.