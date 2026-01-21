Ter Stegen y el canterano Dro, las últimas piezas del puzle del Barça para entrar en la regla 1:1 y fichar en el próximo mercado

El 16 de octubre de 2025, el Barça estaba a 36 millones de poder alcanzar la regla 1:1; tres meses después han logrado situarse a solo 14 kilos de la estabilidad reglamentaria. La directiva ha trabajado con mucha astucia y han encadenado una serie de movimientos estratégicos en la masa salarial y en el capítulo de ingresos que permiten mirar al verano con optimismo.

Desde 2021 la entidad azulgrana no puede acudir al mercado con normalidad, argumentando así las salidas de Messi y Griezmann. En estos últimos cuatro años se han ido haciendo encaje de bolillos -permitidos por LaLiga- para no quedarse atrás en materia de fichajes.

En el mercado estival del año pasado, el Barça necesitó dos avales -uno para cuadrar el desajuste de las secciones y otro porque la baja de Ter Stegen solo supuso la utilización del 40% de su ficha y no del 80 %- para poder inscribir a Rashford, Gerard Martín, Szczesny, Bardghji y el propio Joan.

A día de hoy, el Barça sigue excedido sobre su límite salarial, pero el panorama ya no se presenta desolador a tenor de la salida ya confirmada de Ter Stegen y el trapaso de Dro Fernández en estos últimos diez días del mercado de invierno.

A día de hoy, el club sigue excedido sobre su límite salarial, aunque ello no ha impedido que la masa de salarios del primer equipo vaya en aumento. No obstante, esta travesía de cuatro años por el desierto financiero parece estar próxima a llegar a su final.

Un encaje de bolillos

Según ha podido saber La Posesión, la directiva azulgrana ha acelerado en las últimas semanas su trabajo en los despachos, un empujón final que le ha permitido acercarse como nunca a la normalidad normativa.

A día de hoy, el club se sitúa a apenas 14 millones de euros de cumplir con la exigente regla 1-1 de LaLiga. Un escenario que hasta hace poco se antojaba inalcanzable y que, de concretarse, supondría un giro sustancial en la realidad económica de la entidad, al permitirle reinvertir en inscripciones y fichajes cada euro que logre liberar o generar en sus cuentas.

Joan Laporta, sonriente durante la rueda de prensa en el Auditori 1899 tras el mercado de fichajes

Este acercamiento a la frontera del 1:1 no responde a una operación aislada, sino al resultado de una ingeniería financiera que ha sabido leer y aprovechar distintas coyunturas. Uno de los ejes clave ha sido la renovación estratégica de Frenkie de Jong.

La ampliación del contrato del centrocampista neerlandés hasta 2029 ha permitido al club aliviar de forma inmediata su situación de fair play, al repartir la amortización de su fichaje en un mayor número de ejercicios contables y ganar así un margen imprescindible a corto plazo.

De forma paralela, la gestión de la plantilla ante los contratiempos también ha jugado a favor de los números. La grave lesión de Gavi y la posterior decisión de la dirección deportiva de no acudir al mercado en busca de un sustituto han tenido un impacto contable claramente positivo.

Esta hoja de ruta ha permitido al Barça reducir prácticamente a la mitad el aval de 18 millones de euros que se depositó en su momento para poder inscribir a toda la plantilla, lo que se traduce en un alivio directo de 9 millones en el cómputo del límite salarial.

A este ajuste se suma, además, la reciente incorporación de nuevos socios comerciales que, según sostiene la entidad, han terminado de apuntalar el volumen de ingresos en las últimas semanas.

La salida de Ter Stegen, clave

El expediente de Marc André-Ter Stegen ya se ha cerrado en las oficinas del Barça con la salida del alemán rumbo al Girona. Quien ha sido el portero titular, quien ha defendido la portería del Camp Nou durante casi una década, hace las maletas aunque no se va muy lejos.

107 kilómetros separan al Camp Nou de Montilivi. A falta de menos de cinco meses para el comienzo del Mundial, el portero quiere agotar sus opciones de entrar en la lista de convocados de Julian Nagelsmann.

Ter Stegen, la temporada pasada en el partido ante el Valladolid. Reuters

Porque el de México, Estados Unidos y Canadá será la primera y la única Copa del Mundo que vaya a poder jugar Ter Stegen. En el Barça iba a ser imposible después de que Hansi Flick reconociera que Joan García es su portero titular y donde el único partido que ha jugado el alemán esta temporada ha sido contra el Guadalajara de Primera RFEF en la Copa del Rey.

Al guardameta aún le queda por cobrar el 50% de la ficha correspondiente a la presente temporada. En el acuerdo de cesión, el club gerundense se ha comprometido a asumir entre el 15% y el 20% de esa cantidad pendiente, lo que supone un ahorro cercano a los 1,5 millones de euros para el Barça por apenas cinco meses de competición.

La salida de Dro al PSG

Junto a la de Ter Stegen, la próxima salida en el Barça será la de Dro Fernández, aunque la del canterano ha sido inesperada y dolorosa para la directiva azulgrana al tratarse de una de las grandes promesas del fútbol español.

El gallego ha vivido en los últimos meses un vaivén de emociones, donde ha pasado en poco tiempo de jugar en el Juvenil B a debutar con el primer equipo, pero en el fútbol actual todo va a una velocidad difícil de asimilar y digerir, si no que se lo digan al Barça.

La razón principal por la que Dro ha decidido cambiar de club es porque siente que en el Barça no podrá triunfar debido a los pocos minutos que le está dando Flick esta temporada.

Dro Fernández, celebrando su gol en su debut con el FC Barcelona FC Barcelona

En los meses que ha estado en dinámica del primer equipo, el mediapunta ha pasado de sentir la gratitud de ser un escogido por el entrenador alemán a comprobar que difícilmente va a tener posibilidades de defender, sobre el terreno de juego, los colores azulgranas.

El PSG representa una plataforma ideal para su progresión. Luis Enrique, quien comparte representante con el futbolista -el agente Iván de la Peña-, ha seguido de cerca su evolución y ve en él un perfil que encaja perfectamente en su esquema táctico.

Según informó la semana pasada el diario francés L'Équipe, el club francés ya tiene cerrado el acuerdo con Dro Fernández para que el joven talento azulgrana se convierta en la primera pieza del mercado de invierno para Luis Enrique.

La operación es inminente: el PSG ejecutará la cláusula de rescisión de 6 millones de euros para sacarlo de Barcelona de inmediato.

Con estas operaciones, la directiva confía en allanar el camino para que, una vez se abra el mercado estival, puedan maniobrar sin las limitaciones que han condicionado su gestión en las últimas temporadas.