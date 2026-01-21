Pedri, otra vez KO: saltan las alarmas en el Barça con su tercera lesión de la temporada

Pedri se lamenta en el partido ante el Slavia de Praga. REUTERS

Pedri, lesionado. Como un déjà vu que se repite una y otra vez, el centrocampista canario tendrá que volver a parar en seco como consecuencia de unas molestias físicas.

Fue la peor noticia que dejó la victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Slavia de Praga. Los culés se llevaron los tres puntos, un triunfo tan esperado como sufrido, pero sobre todo necesario para seguir con vida en la pelea por el top 8.

Corría el primer cuarto de hora de la segunda mitad en la República Checa cuando llegó la desgracia. Pedri se quedó tendido sobre el gélido terreno de juego en pleno ataque del Slavia de Praga, y enseguida saltaron las alarmas.

No era un golpe sin importancia, no se trataba tampoco de cortar el ritmo de juego. Pedri había caído lesionado una vez más. Se marchó del terreno de juego casi con la mirada perdida, sabiendo que tenía algo que le iba a tener un buen tiempo sin poder jugar al fútbol.

Es la tercera lesión ya de Pedri en lo que va de temporada. Tres veces en las que el canario ha tenido que frenar, y eso que todavía queda la mitad del curso por delante.

Pedri se retira cabizbajo. REUTERS

Molestias musculares, siempre molestias musculares. Un desgarro muscular en el tendón de la corva le tuvo ya un mes fuera de competición en el inicio del curso. Poco duró su recuperación, porque apenas unos días después volvía a caer como consecuencia de unas molestias en los gemelos.

Mes y medio fuera

En total, hasta el momento Pedri se ha perdido más de un mes de competición con sus dos lesiones anteriores.

Su primera dolencia en el tendón de la corva le tuvo un mes completo KO, y como no podía ser de otra manera el Barça notó su ausencia. Diez días duraron sus molestias en los gemelos poco después, así que el acumulado se acerca al mes y medio fuera.

Ahora los servicios médicos del Barcelona tendrán que explorar con detenimiento cuál es el alcance de esta nueva lesión de Pedri, pero a tenor de los gestos del jugador su ausencia no será cosa de un abrir y cerrar de ojos.

Esta tercera lesión del futbolista canario vuelve a hacer saltar todas las alarmas en el Fútbol Club Barcelona. La relación de Pedri con las lesiones es tortuosa desde que llegó al primer equipo culé, y ya hay quien cuestiona si Flick está forzando el físico del centrocampista en exceso.

Pedri es un futbolista fundamental en el engranaje del Barça, y su ausencia hará resentirse al juego del conjunto culé en los próximos partidos.

Los catalanes necesitan su mejor versión para tratar de colarse en los octavos de final de la Champions y para defender el liderato de La Liga ante un Real Madrid que se ha acercado a un solo punto, por lo que la ausencia de Pedri supone un duro traspié para el equipo de Hansi Flick.