Fermín y Olmo sacan al Barça de un apuro y lideran el triunfo ante el Slavia para acercarse a los octavos de la Champions

Los azulgranas sufrieron en la primera parte, pero solventaron la papeleta tras el descanso. Pedri protagonizó la mala noticia con una lesión muscular.

No existe partido tranquilo para el Barça en la Champions. Sus salidas son una constante montaña rusa y el duelo ante el Slavia Praga (2-4) no fue una excepción, aunque esta vez con final feliz. Acabaron ganando, la pegada se impuso a los errores defensivos y los de Flick siguen al acecho de asaltar el top 8 en la fase de liga [Narración y estadísticas del partido].

Por momentos, al conjunto azulgrana se le aparecieron los fantasmas de Brujas. Comenzó perdiendo en los primeros minutos, le dio la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos, pero apenas pudo celebrar antes de recibir otro golpe directo al mentón.

Pero todo cambió tras el paso por los vestuarios. Los de Flick mostraron más solidez y siguieron haciendo uso de su pegada para solventar la papeleta y salir indemnes del frío de la República Checa.

Ilesos en el resultado, pero no en el físico. Y es que Pedri protagonizó la peor noticia de la noche. A la hora de juego el canario sufrió una lesión muscular mientras bajaba a defender una acción y no pudo continuar. Se marchó con claros gestos de dolor preocupando a todos sus compañeros y aficionados culés.

El triunfo, por lo menos, sirve al Barça para acercarse a su objetivo de cerrar la primera fase en el top ocho. La próxima semana recibe al Copenhague en un duelo en el que buscará una goleada para mejorar su golaveraje y ganar puestos en una clasificación que se presume muy apretada.

Día de la marmota

Un día más, el Barça volvió a jugar a la ruleta rusa en Europa. Manteniendo su colmillo en ataque, pero volvió a ser un equipo muy débil en defensa. En apenas 45 minutos, el Slavia le marcó los mismos goles que había anotado en los seis partidos anteriores. Dos zarpazos, dos desatenciones a balón parado que sacaron los colores a la zaga culé.

El primero llegó muy pronto, a los 10' de juego. El Barça apenas se había asomado sobre el área del Slavia y los checos asestaron el primer gol a la salida de un córner. Un saque de esquina botado al primer palo, peinado hacia el segundo y con la aparición de Kusej para empujarla con el cuerpo.

Comenzó con mucha imprecisión el Barça. Notó mucho la ausencia de Lamine en la creación y generación de ocasiones y tuvo que ser Fermín quien se echara el equipo a la espalda. Algo que viene siendo habitual esta temporada.

El canterano firmó un doblete en apenas ocho minutos que le dieron la vuelta al marcador. Primero al concretar una buena combinación entre Eric, Raphinha y De Jong. Después, en el 42, se sacó un latigazo desde la frontal del área muy ajustado al palo imposible para Stanek.

Sin embargo, cuando las aguas parecían más calmadas llegó el segundo de los locales. Apenas un minuto después del tanto de Fermín y otra vez a la salida de un córner. De nuevo al primer palo, con una peinada hacia el segundo, pero esta vez con la mala suerte de tocar en el hombro de Lewandowski desviando el balón al fondo de la red.

Fiasco y alivio

El Barça mejoró su imagen defensiva tras el descanso, pero apenas habían pasado 15 minutos cuando Pedri hizo saltar todas las alarmas. Una lesión muscular, el verdadero quebradero de cabeza del canario, que le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

Dani Olmo ingresó en su lugar y apenas le bastaron dos minutos para dejar el mejor gol de la noche. Apenas pudo calentar, pero no necesitó entrar en calor. Recibió en la frontal un balón despedido por la zaga del Slavia, controló el cuero y se sacó de la manga un disparo seco teledirigido a la escuadra de Stanek.

Lewandowski celebra su gol contra el Slavia Praga. REUTERS

Respiró tranquilo Flick y lo hizo mucho más en el 70' con el tanto de Lewandowski. El polaco se desquitó de su gol en propia y marcó uno de puro '9' recogiendo un balón muerto ante la indecisión del portero del Slavia. Fue su primer gol en la Champions, pero vital para la consecución del objetivo de su equipo.

El Slavia, con más corazón que fútbol, intentó la heroica. Pero no le dio. Se quedó lejos, al igual que le ha ocurrido a lo largo de toda la competición. El Barça salió vivo del frío checo y ya pone el foco en la próxima semana ante el Copenhague donde buscará sellar el pase a los octavos de final.