El Atlético de Madrid pincha en su visita al Galatasaray y da un paso atrás en la búsqueda de los octavos de final de Champions

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran su gol ante el Galatasaray. REUTERS

El gol de Giuliano Simeone fue insuficiente y los colchoneros terminaron pidiendo la hora en Turquía.

Galatasaray

Atlético

Frenazo a las aspiraciones europeas del Atlético de Madrid. El equipo de Simeone va a tener que pelear hasta el final y esperar resultados en la última jornada para comprobar si consigue el pase a los octavos de forma directa.

Los colchoneros no pudieron pasar del empate ante el Galatasaray pese a que se las prometían muy felices cuando en la primera mitad Giuliano adelantó a su equipo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

