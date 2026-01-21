El Atlético de Madrid pincha en su visita al Galatasaray y da un paso atrás en la búsqueda de los octavos de final de Champions
El gol de Giuliano Simeone fue insuficiente y los colchoneros terminaron pidiendo la hora en Turquía.
-
Galatasaray
-
-
Frenazo a las aspiraciones europeas del Atlético de Madrid. El equipo de Simeone va a tener que pelear hasta el final y esperar resultados en la última jornada para comprobar si consigue el pase a los octavos de forma directa.
Los colchoneros no pudieron pasar del empate ante el Galatasaray pese a que se las prometían muy felices cuando en la primera mitad Giuliano adelantó a su equipo.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.