El Real Madrid y Vinicius se reconcilian con el Bernabéu con una goleada de escándalo al Mónaco en Champions

El brasileño, con un hat-trick de asistencias y un golazo, volvió a recibir aplausos. Mbappé hizo un doblete, Valverde repartió dos goles y Bellingham también marcó.

Real Madrid

Monaco

El Real Madrid, el de Arbeloa, se quitó este martes de encima la palabra 'crisis'. De una sacudida. O de seis, mejor dicho. Los goles que metió el equipo blanco al Mónaco, con un Vinicius estelar, en una noche que calmó las aguas en el Bernabéu. [Narración y estadísticas: Real Madrid 6-1 Mónaco]

El brasileño, con un hat-trick de asistencias y un golazo, fue el protagonista y el estadio volvió a aplaudir y corear su nombre. Como en los buenos tiempos. Como si nada hubiera pasado. Vini, además, se abrazó con Arbeloa, que se estrena en Champions con victoria y con el mérito de haber recuperado a su '7'.

Mbappé, comodísimo en su papel de líder, hizo otro doblete ante su exequipo y siguen creciendo Mastantuono y Güler. También marcó Bellingham y Valverde dio otras dos asistencias. Todos encontraron la paz. El Madrid de Arbeloa ya rueda y roza el objetivo de acabar entre los ocho primeros.

La velada, ya de por sí, arrancó bajo un ambiente más normalizado en la Castellana que el sábado. Si acaso, se colaron entre el ruido de la megafonía unos pocos pitos a Vinicius. Nada que ver con lo del día del Levante. Además, hubo un solemne minuto de silencio por la tragedia de Adamuz, que eso sí caló entre los huesos.

Las arengas de Arbeloa funcionaron y el Madrid, con dos mediocentros de laterales -Valverde y Camavinga-, salió a por todas. A destacar la actuación desde el inicio de Mastantuono, titular mientras Rodrygo sigue recuperándose de una lesión. El argentino tuvo, posiblemente, sus mejores minutos desde que juega en el Madrid.

Y de una gran jugada por banda de Mastantuono nació el 1-0. En cuestión de cinco minutos. A la primera que tuvo el equipo blanco. Franco, al que el rubio le sienta bien -y no solo en apariencia-, volvió locos a tres defensores del Mónaco y filtró dentro del área para Valverde.

El uruguayo -recordemos que partía de lateral- prolongó y asistió a Mbappé. Esas no las falla el francés, que pidió perdón a la afición monegasca, la misma que hace una década vivía el nacimiento de una estrella. El adolescente Kylian de aquellos tiempos se hizo mayor y es ahora el líder del Rey de Europa.

Tras el gol, el Madrid siguió dominando. Pudo empatar el Mónaco, pero se negó el barcelonista Ansu Fati, que falló en boca de gol. A los del Principado les iba a costar mucho acercarse al área merengue, mientras el peligro se les multiplicaba atrás con Vinicius y Mastantuono en las bandas.

Mbappé coge el timón

El Bernabéu pedía a su equipo que remata la primera parte con otro gol y llegó antes de cumplirse la primera media hora. En el minuto 27, en concreto. Después de un gran recurso de tacón de Camavinga en el mediocampo -otro que en la teoría su puesto estaba en el lateral-, Güler se sacó un pase al hueco magnífico para Vinicius.

El Madrid llegó al área con el brasileño conduciendo la bola y Mbappé yendo al desmarque. Los dos perros de presa madridistas desencadenados. El desenlace, lo esperado: un pase curvo de Vini con el exterior y el remate a la red de 'Kiki'.

El centrocampista del Mónaco Teze reventó el larguero de la portería de Courtois poco después del segundo gol blanco. Esa y la de antes de Ansu fue lo poco que tuvo el equipo que ahora dirige Sébastien Pocognoli.

Durante el resto de la primera mitad, el Madrid insistió -y, sobre todo, Vinicius- en buscar el 3-0. No llegó y el partido se fue al descanso. Arbeloa hizo un ajuste para la segunda parte: metió a Ceballos por Asencio y retrasó a Tchouaméni como central.

Más allá de análisis tácticos, lo que se vio fue a un Madrid desbocado para cerrar el partido. Lo consiguió en los primeros diez minutos de la segunda mitad: primero un gol de Mastantuono, que merecía el premio, y luego otro en propia puerta del central Kehrer.

En ambos tantos fue protagonista Vinicius. A Franco le vio con el rabillo del ojo tras revolverse en el área y le dio el pase de gol. En el 4-0, el brasileño iba a por el hat-trick de asistencias con un centro para Mbappé, pero el que metió el pie fue un rival y la jugada acabó en autogol. Aún así, al '7' del Madrid le contó la asistencia, como acreditó la UEFA.

Con más de media hora por delante, y la goleada ya en el marcador, el Bernabéu volvió a disfrutar de su Madrid. Y el Madrid de su Bernabéu. Hasta se volvió a cantar -merecidamente- el nombre de Vinicius Jr. desde el fondo sur del estadio.

Vinicius recupera la paz

La guinda sería el gol del brasileño, que lo iba a encontrar de cualquier manera, pero es que además lo hizo como mejor sabe: haciendo un golazo. Tras los tres pases de gol, era su momento. Se internó en el área y, únicamente con la portería del Mónaco en su mirad, se sacó un potente disparo que reventó la red.

Ahora sí, era el estadio entero el que aplaudía y coreaba a Vinicius tras hacer el gol de la manita. El brasileño se fue hacia sus compañeros y luego se dio un abrazo con Arbeloa que dice mucho. El 'espartano', a base de cariño, ha conseguido recuperar a su '7' en su semana más difícil en sus casi ocho años como madridista.

Se fue Mastantuono aplaudido y, con el Madrid ya más relajado, el Mónaco hizo el gol de la honra. El autor fue Teze, el del 'larguerazo' del primer tiempo.

Faltaba, eso sí, otro detalle. Otra reconciliación, aunque en su caso la ruptura no llegó a ser tan profunda como la de Vinicius. Hablamos de Bellingham. El inglés marcó el 6-1, asistido por Valverde, y lo celebró con un gesto irónico, que seguro triunfó en redes sociales.

Así, y con otra ovación que se llevó también Valverde al ser sustituido, acabó la noche en el Bernabéu. Una noche de paz. El Real Madrid, que el fin de semana se puso a un punto del Barça en Liga, duerme este martes segundo en la Champions y mira a los octavos. Arbeloa sonríe. El madridismo también.