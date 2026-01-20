El Real Madrid se lleva el derbi ante el Atlético y se mete en la final de la Supercopa femenina

Los goles de Athenea, Weir y Linda Caicedo sirvieron para doblegar a las vecinas (3-1). El rival saldrá de la otra semifinal entre el Barça y el Athletic.

El Real Madrid ya está en la final de la Supercopa de España femenina. El conjunto blanco se impuso en el derbi capitalino al Atlético de Madrid y espera rival en busca del primer título del año.

Las blancas fueron superiores de inicio a fin y no le dieron opción a las colchoneras. En realidad, tuvo muy poca historia esta semifinal. Apenas los seis minutos que tardó Athenea del Castillo en inaugurar el marcador y empezar a encarrilar el triunfo de las de Pau Quesada.

Fue un inicio demoledor del Real Madrid. Sin apenas tiempo para la reacción rojiblanca, Weir puso el segundo y, casi acto seguido, Linda Caicedo mató con el tercero. Un 3-0 en apenas 18 minutos que resultó imposible de levantar para el Atlético de Madrid.

Athenea golpea primero.



¡Se adelanta el Real Madrid en la primera semifinal de la #SupercopaIberdrola!



Puedes ver el partido ÍNTEGRO en la app de@rtveplay. Conectamos en Teledeporte en cuanto termine el encuentro de waterpolo entre España y Hungría.



📲 https://t.co/Ra2acJtH2b pic.twitter.com/5DSylC6NSO — Teledeporte (@teledeporte) January 20, 2026

Un duelo blanco

La lluvia se convirtió en testigo de la goleada de arranque del Real Madrid. El agua no se perdió el torrente blanco en los primeros instantes, un inicio que se convirtió en el principio del fin.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Athenea adelantó a las blancas en la fría noche de Castellón. La jugada nació de una presión efectiva de María Méndez sobre Jensen, cuyo fallo se transformó en una asistencia involuntaria. La extremo cántabra aprovechó el regalo, se internó en el área y firmó el 1-0 con un derechazo que celebró besando el escudo.

El Atlético trató de reaccionar con una internada de Luany por la derecha que terminó en un centro al que Jensen. No llegó por muy poco. Después, un disparo lejano de Boe Risa que Misa detuvo en dos tiempos terminó la acción.

Las jugadoras del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Atlético. EFE

Sin embargo, el Real Madrid volvió a castigar los errores rojiblancos. Al cuarto de hora, Weir amplió la ventaja tras un mal despeje del conjunto colchonero en un córner: la escocesa cazó el balón y sorprendió desde lejos a una indefensa Lola Gallardo.

Ni la lluvia ni el marcador frenaban al conjunto blanco. Solo cuatro minutos después, Linda Caicedo culminó una gran carrera con un potente disparo desde fuera del área para anotar el 3-0. El Real Madrid se mostraba implacable ante cada pérdida rival.

Pese al duro resultado, el Atlético no se rindió y buscó recortar distancias con las insistencias de Amaiur, aunque todos sus intentos se toparon con una segura Misa bajo palos. En el otro área, el equipo blanco rozó el cuarto con acciones de Alba Redondo y Athenea, que obligaron a intervenir a Lola Gallardo.

🎁 A Caroline Weir (@itscarolineweir) no puedes regalarle nada.



¡El Real Madrid pone tierra de por medio! #SupercopaIberdrola



En DIRECTO en Teledeporte y https://t.co/0jX8Uaaze8 pic.twitter.com/32kfLyr8y5 — Teledeporte (@teledeporte) January 20, 2026

Tras el descanso, las rojiblancas se volcaron en ataque, pero el tiempo corría sin recompensa. El poste evitó el doblete de Caicedo y el gol de Shei antes de que, en el minuto 72, Luany finalmente acortara distancias y encendiera una pequeña esperanza en el Atlético.

Aun así, el dominio blanco se mantuvo hasta el final. Los intentos rojiblancos se fueron diluyendo entre la desesperación y la firmeza defensiva del Madrid, que certificó su pase a la final por segundo año consecutivo.

El conjunto blanco disputará su tercera final de la Supercopa de España ante el vencedor del duelo entre Barcelona y Athletic Club.

Real Madrid 3 - 1 Atlético de Madrid

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaand (Yasmim, m.67); Angeldahl, Dabritz (Toletti, m.82), Weir (Feller, m.46); Athenea (Shei, m.67), Alba Redondo (Irune, m.58) y Linda Caicedo.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Silvia Lloris (Sheila Guijarro, m.91), Lauren, Medina; Fiamma, Boe Risa, Bartel (Menayo, m.46); Luany, Jensen y Amaiur (Chinchilla, m.82).

Goles: 1-0, m.6: Athenea. 2-0, m.15: Weir. 3-0, m.18: Linda Caicedo. 3-1, m.72: Luany.

Árbitra: Paola Cebollada López (Comité aragonés). Amonestó a Feller (m.57), Linda Caicedo (m.57) y Dabritz (m.64), por parte de las madridistas, y a Medina (m.85), por parte de las atléticas.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa de España disputada en el Estadio de Castalia (Castellón). Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba). El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, no estuvo presente por motivos personales. En su lugar estuvo el segundo técnico, Antonio Rodríguez.