Arbeloa: "Las pitadas debilitan al Madrid. Pero si algo es el público del Bernabéu, es justo"

Apoyar a Vinicius

"Lo que quiere Kiki, y yo también, es el apoyo del Bernabéu hacia todos los jugadores, y por supuesto a Vinicius. Es un jugador que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años. Nos ha dado noches excepcionales. Necesita al Bernabéu. Tiene un corazón enorme, es muy emocional, y quiere a la afición y a este club, la quiere a su lado. Quiero mañana un Bernabéu que esté al lado de sus jugadores".

Sensación con el equipo

"Tengo una plantilla extraordinaria. En estos siete días, me he dado cuenta que en el plano corto son aún mejores que lo que pensaba. Hemos venido a luchar por todos los títulos".

Vinicius y Bellingham

"Igual que el otro día. No tienen que hacer nada distinto. Quisieron el balón y se esforzaron. La segunda parte se acerca a lo que queremos ver en el equipo. Esos son los Vinicius y Bellingham que queremos ver. Son de los mejores del mundo y necesitan a la afición".

Cánticos contra Florentino

"Como canterano, como jugador y ahora como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu. Que la expresen como quieren. Pienso que las pitadas debilitan al Madrid. Como dije el otro día, sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid y sé de dónde vienen, y a mí no me van a engañar".

Ancelotti en el Bernabéu

"No sé si estará mañana. Espero que si está, baje y vea a sus jugadores. Para mí fue una suerte poder ser entrenado por él. No hace falta hablar mucho de su calidad como entrenador. Tendría ganas de verle y darle un fuerte abrazo".

Frase de Ancelotti

"Creo que este escudo te exige esfuerzo. Es lo que estoy viendo en mis jugadores. Tienen una actitud excepcional. Vi a jugadores presionar, replegar, juntarse, morder... No tengo ninguna duda que el esfuerzo es primordial. Así lo he visto desde que he llegado".

Volver mañana al Bernabéu

"Os veo muy preocupados por los pitos, pero yo sé cómo funciona el público del Bernabéu. Si algo es el público del Bernabéu, es justo. Ahora estamos trabajando para ofrecer el fútbol que le gusta al Bernabéu. El madridismo está deseando que se lo demostremos. El equipo tiene ganas de llegar al Bernabéu y jugar ante su gente. Estamos seguro de que nos va a apoyar".

Vinicius jugará

"Yo no sé si ha quedado muy claro. vinicius siempe va a estar en el campo si rinde a su nivel. Es un jugador excepcional, de los que cuantas más veces tenga el balón en los pies, mejor. Si quiero ganar títulos, necesito a Vinicius en el campo, no fuera de él".