Esta es la alineación del Real Madrid ante el Mónaco en la jornada 7 de la Champions

El Santiago Bernabéu se viste de gala para recibir al Mónaco en Champions en un partido con mucho más en juego que el prestigio de sumar los tres puntos.

La séptima jornada de la fase liga aprieta la clasificación: el conjunto blanco es séptimo y pelea por mantenerse en el top-8 que da billete directo a octavos, mientras que el conjunto del Principado (19º) necesita puntuar para no desengancharse de los playoff.

El escenario añade alicientes. Arbeloa se estrena en la Champions al frente del primer equipo, en un momento de reconstrucción de juego y resultados. Y enfrente aparece un rival con peso en la memoria europea: el cruce de la temporada 2003/04 aún resuena como una de las eliminaciones más amargas para el madridismo.

En portería estará Courtois. El belga viene de echar el cerrojo a su portería ante el Levante y es uno de los pocos jugadores que no han sido señalados por su afición. En el Bernabéu será el guardián de la portería de un Real Madrid que necesita hacerse fuerte atrás para encontrar la regularidad en los resultados.

Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Fede Valverde, otra vez como carrilero, y Camavinga en los laterales -Álvaro Carreras es baja por sanción-, mientras que el eje de la zaga estará formado por Asencio y Huijsen.

Camavinga, presionado por Marc Roca. EFE

En el centro del campo, Tchouaméni es indiscutible. El francés estará acompañado por Arda Güler, quien viene de hacer un gran partido ante el Levante, y Jude Bellingham, quien busca reivindicarse tras unas actuaciones que han provocado el malestar del aficionado madridista.

En la parcela ofensiva la referencia será Mbappé. Criado en el Mónaco, el delantero llega como gran referencia ofensiva y con cifras de élite: suma nueve goles en esta Champions, su mejor registro en una sola edición.

El de Bondy tendrá en la banda izquierda a Vinicius, que vive una situción muy similar a la de Bellingham y Valverde, mientras que como extremo derecho ejercerá Mastantuono.

Las alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.