La Kings League de Piqué más global con un Mundial de 250 jugadores y estrellas como Kaká: "No nos comparamos al fútbol"

El Allianz Parque de São Paulo bullirá de energía este sábado. Más de 40.000 espectadores llenan un estadio que, hace apenas un año, era territorio ajeno para la Kings League.

Hoy, Brasil acoge la final -entre el país anfitrión y Chile- del segundo Mundial de esta competición de fútbol siete: 20 selecciones nacionales, 40 partidos y una dimensión que trasciende los rincones de Barcelona donde nació el experimento. Con 250 jugadores en liza, la Kings World Cup Nations 2026 representa el salto definitivo de Gerard Piqué: del entretenimiento digital al fenómeno global.

La edición inaugural de Italia en 2025 fue el anuncio de algo mayor. Superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo, generó 910 millones de visualizaciones en redes sociales, alcanzó 1.500 millones de impresiones y registró un pico de 6 millones de espectadores simultáneos.

Cifras que se sitúan a la Kings World Cup Nations como uno de los grandes fenómenos del deporte y el entretenimiento digital a nivel mundial, al mismo nivel que los grandes eventos tradicionales.

Brasil 2026, en tierras cariocas, no es una repetición: es la consolidación de un modelo que ha seducido a una audiencia joven global que consume fútbol en plataformas de vídeo en directo, con reglas de videojuegos y el carisma de presidentes streamer junto a leyendas del fútbol profesional.

Multitud de estrellas

Las 20 selecciones que han competido representan una geografía que asombra. Europa manda con Italia, Francia, Alemania, España, Países Bajos y Polonia como principales potencias; Latinoamérica responde con Brasil (vigente campeón), Chile, Colombia, México, Argentina, Perú y Qatar; Asia aporta Japón, Indonesia e India, mientras Arabia Saudí y Marruecos cierran el mapa mundial.

Ningún torneo deportivo de siete contra siete ha alcanzado jamás semejante cobertura continental. Es la prueba de que la Kings League no es ya un fenómeno español o europeo, sino una máquina global de generación de entretenimiento con poder de atracción en mercados tan dispares como Brasil y Oriente Próximo.

Pero lo que eleva este Mundial más allá del formato ha sido la presencia de futbolistas y exfutbolistas de élite como capitanes. Robert Lewandowski comanda Polonia; Wesley Sneijder a Países Bajos; Agüero encabeza Argentina; James Rodríguez lidera a Colombia; Arturo Vidal dirige a Chile; Miguel Layún a México; Weston McKennie representa a Estados Unidos, y Kaká preside al país anfitrión.

DjMaRiiO ha ejercido como capitán de España, que cayó en semis ante Chile. Estos nombres no juegan, pero la gravedad que aportan a la competición es inmensa: sus redes sociales amplían el alcance y su sola presencia valida la Kings League como algo serio dentro del ecosistema del entretenimiento deportivo.

DjMaRiiO habló con EL ESPAÑOL desde Brasil. Recordó el momento en que la Kings League pasó de ser un experimento a fenómeno: "Recuerdo que en la jornada tres tenía en mi canal doscientas mil personas viéndolo solo ahí. Dije: 'esto tiene una pinta tremenda'. Lo que vivimos en el Camp Nou y en el Metropolitano fue increíble. Desde el primer momento se vio que esto era otra cosa".

DjMaRiiO, durante un partido de la Kings League. KINGS LEAGUE

La experiencia del streamer madrileño en España marcó un antes y un después. Lo que comenzó como un entretenimiento marginal en Barcelona saltó a llenos en el Metropolitano de Madrid y un impacto mediático que atrapó incluso a figuras consolidadas del fútbol profesional.

Las estrellas como Neymar o Kaká no llegaron por casualidad. "Al principio los presidentes eran muy importantes", explicó DjMaRiiO. "Creo que muchos de esos jugadores, como Kaká o Marcelo, se interesaron porque sus hijos veían los directos y les parecía divertido. Luego algunos vinieron a jugar, se picaron y quisieron seguir".

La clave de todo está en cómo se posiciona la competición. "No creo que debamos compararnos con el fútbol tradicional. Ese siempre va a ser el número uno. La Kings League es más bien un espectáculo, un complemento para que los chavales pasen un buen rato", dice DjMaRiiO, youtuber con más de 10M de suscriptores en la plataforma.

"Hay mucha gente joven que la sigue en España, Latinoamérica, Brasil, Italia… pero no lo veo como un reemplazo del fútbol, sino como algo diferente", añade.

El futuro sigue siendo incógnita, pero Piqué no frena. "Espero que Piqué no se vuelva loco, porque cada año se inventa cosas nuevas", bromea DjMaRiiO, aunque con trasfondo realista. "Ojalá haya un poco de calma con las normas para que la gente se acostumbre. A veces no sabes dónde va el dado o el gol doble. Aun así, cada mercado es distinto y puede sorprenderte. Ya tenemos una comunidad fiel, y cuando hay un Mundial o algo especial, el entusiasmo se multiplica".

Hace tres años, la Kings League existía solo en España. Ahora opera en siete países con ligas locales consolidadas (México, Italia, Brasil, Francia, Alemania y Arabia Saudí son el resto), y el Mundial de Brasil marca la antesala de una expansión continental hacia Estados Unidos y más partes de Asia.

"Todavía quedan muchas cosas por hacer. Empezamos liándola en España, ahora estamos en siete países. ¿Quién dice que el año que viene no estemos en diez, trece o catorce? No se sabe", concluyó DjMaRiiO.

Es la pregunta que flota en el Allianz Parque: ¿hasta dónde puede llegar una competición que hace apenas años era impensable? En Brasil, con 250 jugadores en cancha y leyendas del fútbol en banquillo, la respuesta parece más clara cada día.