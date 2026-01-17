Arbeloa, sobre los gritos a Florentino Pérez: "No me van a engañar, son de gente que no quiere al Real Madrid"

Sabía Álvaro Arbeloa que la gran mayoría de las preguntas que iba a tener que afrontar en la rueda de prensa tras ganar al Levante iban a tener que ver con el ambiente vivido en el Santiago Bernabéu.

El público madridista clamó contra los jugadores, especialmente contra Vinicius, Bellingham y Valverde, y el salmantino tuvo que navegar entre el respeto al público y la defensa de sus jugadores.

Además, se mostró muy tajante sobre los gritos que se dirigieron también contra el presidente Florentino Pérez: "No me van a engañar, sé de dónde vienen y son de gente que no quiere al Real Madrid", aseveró.

La pitada al equipo y a Vinicius

"Siempre he sido un jugador y una persona que ha respetado mucho al Bernabéu. Lo seguiré haciendo. Es lo que hace a este club grande, la exigencia de nuestro público. Sabemos de la semana de la que venimos y que es el club más grande del mundo. La exigencia la tenemos que tomar a bien porque siempre podemos dar mucho más y tenemos que estar a la altura del Real Madrid.

No tenemos nada que reprochar a la afición, al revés. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darles más de lo que les estamos dando".

Un consejo a Vinicius

"Para mí es muy claro, voy a trabajar por tener al mejor Vinicius. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid, es un chico que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo a capa y espada.

Vinicius, en el calentamiento. REUTERS

Lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un niño no lo han hecho muchos jugadores en la historia del club. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y voy a trabajar junto a él para sacar lo mejor que tiene porque nos va a dar muchos títulos".

Un contexto difícil

"Sabíamos la dificultad del partido porque veníamos de una semana difícil. No es fácil jugar así, he jugado partidos después de una decepción y uno no siente la misma confianza. Sabíamos que necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad, que afrontasen este tipo de partidos.

Tenemos que hacer las cosas mucho mejor de lo que las hemos hecho en la primera parte. Tenemos mucho margen de mejora. Nos viene bien ganar y saber que tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor".

Arda Güler pone un centro contra el Levante EFE

Por qué se pita a Vinicius

"No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu y es una de las razones por las que este club es tan grande. El público quiere ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos ante el Barça hace una semana. Nos ha dado una Champions, nos ha dado muy buenos momentos.

Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo".

El papel de Güler

"Seguro que va a ser importante. Tiene mucho talento, movilidad, tiene último pase... Es un chico joven pero con una experiencia para su edad. Viene de un gran esfuerzo en Albacete, donde se esforzó y corrió mucho. Va a ser importante".

Un mensaje con los silbidos

"Sí, lo van a entender. Me ha gustado que todos los jugadores han querido el balón y no es fácil, sabiendo que el público te lo puede recriminar si fallas. He tenido 11 valientes en el campo, durante toda la semana 20 porque lo de hoy no es solo de los que han jugado, hoy todos han trabajado muy bien.

Arbeloa y Mbappé, durante el partido contra el Levante EFE

Estoy muy orgulloso de mis jugadores, feliz por entrenarles, por ver la respuesta que están dando, la personalidad. Para jugar en el Real Madrid hacen falta muchas condiciones físicas y técnicas, pero sobre todo mentalidad y corazón, y estos jugadores lo tienen".

Por qué los silbidos a Vinicius

"No venimos de una semana buena y el público tiene todo su derecho a demostrar su descontento con todos los jugadores, con el equipo y conmigo el primero. Los pitos eran para todos, para mí el primero porque soy el responsable y el líder de este equipo. Soy a quien hay que señalar cuando las cosas vayan mal".

Bellingham, señalado

"Le he visto muy bien durante toda la semana. De cerca es mejor que lo que uno ve en la tele. Es un chaval, pero tiene una gran experiencia, madurez, liderazgo. Tiene todo lo que hay que tener para jugar en este equipo. Quiero agradecer el esfuerzo a todos los jugadores y también a Jude. Es un líder como Vinicius, Mbappé o Fede.

Bellingham ejecuta un disparo en el partido ante el Levante. REUTERS

Intentaré trabajar con ellos para sacar su mejor versión, que sean felices, que disfruten, que estén en el Real Madrid para ganar muchos títulos, que es lo que merecen, y porque tienen calidad para ello".

Cómo ve a Huijsen

"Para mí el puesto más exigente del Real Madrid es el de central. Tienes que hacer muchas cosas bien y no es nada fácil. Viene de una época en la que ha estado parado mucho tiempo y hay que darle ritmo y confianza".

El partido de Mbappé

"Claro que hay que darle las gracias por el esfuerzo, porque tiene la rodilla tocada. Cualquier otro se podía haber echado atrás pero ha demostrado en dos días que es un auténtico líder, lo primero que hice fue tirarme un caño en un rondo.

Mbappé, ante el Levante. REUTERS

Estoy muy feliz de entrenar a un jugador como él que puede meter 60 goles en una temporada y ver lo que es capaz de hacer con el balón. Me lo llevaré para toda la vida, y sobre todo ver cómo es como persona. Es un líder. Cuando él está en el campo uno está feliz".

Los gritos a Florentino

"Sé de dónde vienen los pitos, las campañas. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Tengo la suerte de tener un presidente que junto a Santiago Bernabéu es la persona más importante de la historia de este club. Siete Copas de Europa, más de 60 títulos entre fútbol y baloncesto, y todos los madridistas somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a Florentino como presidente".