Arbeloa se entrega a los jugadores: el cambio de discurso que busca encauzar la relación con el vestuario

Álvaro Arbeloa tiene muy claro que debe tener a los jugadores de su lado de aquí a final de temporada. Si fue precisamente la relación entre Xabi Alonso y gran parte del vestuario lo que precipitó su salida prematura, el nuevo entrenador del Real Madrid está siendo mucho más precavido en este aspecto.

En su todavía corto periplo desde que cogió las riendas del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa no ha tenido más que palabras de agradecimiento y admiración hacia sus jugadores. Especialmente hacia Vinicius, seguramente la figura más alabada por el salmantino hasta el momento.

Fue así antes y después del partido de Albacete, y fue así también después de doblegar al Levante entre la monumental bronca que le dedicó el Santiago Bernabéu a buena parte de los futbolistas. "Afortunado o privilegiado" ha declarado sentirse el exlateral derecho por entrenar a jugadores como los que forman parte de la plantilla del Real Madrid.

Ante los pitos del Bernabéu

Arbeloa tuvo la difícil papeleta de tener que navegar entre la aceptación de los pitos por parte del público del Bernabéu y la defensa a ultranza de sus jugadores.

Se desenvolvió mostrándose respetuoso con el malestar del público, pero también advirtiendo que para sus futbolistas no se trataba de un partido fácil por el clima de crispación que se vivía en todo momento.

"He tenido 11 valientes en el campo, durante toda la semana 20 porque lo de hoy no es solo de los que han jugado, hoy todos han trabajado muy bien", comentó.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo del Santiago Bernabéu por primera vez. REUTERS

Enseguida llegaron las preguntas concretas, las que apuntaba a nombres propios como Vinicius o Bellingham, claramente señalados por la afición. Mostró devoción y casi pleitesía por sus jugadores. Destacó sus virtudes, agradeció el esfuerzo y se mostró convencido de que le darán más títulos al Real Madrid.

"Voy a exigir a sus compañeros que le busquen porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo", dijo sobre Vinicius. Tajante y claro, total apoyo al brasileño.

"Refleja lo que es un jugador del Real Madrid, es un chico que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo a capa y espada", incidió sobre Vinicius.

Vinicius, durante el Real Madrid - Levante en el Santiago Bernabéu EFE

"El público quiere ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos ante el Barça hace una semana. Nos ha dado una Champions, nos ha dado muy buenos momentos. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo", terminó. El Bernabéu, sin embargo, la tomó con él desde el calentamiento hasta el final.

Un mensaje que fue en la línea a lo sucedido después del naufragio en Albacete, cuando le dio las gracias públicamente a Vinicius por haber jugado en el Carlos Belmonte y por su entrega.

También cerró filas en torno a Bellingham: "Tiene todo lo que hay que tener para jugar en este equipo. Quiero agradecer el esfuerzo a todos los jugadores y también a Jude. Es un líder como Vinicius, Mbappé o Fede".

La conexión con el vestuario

De los mensajes que lanza Álvaro Arbeloa en las ruedas de prensa se desprende claramente su intención de conectar con el vestuario desde el primer momento, un factor que desencadenó el terrible final de Xabi Alonso hace unos días.

Los pitos eran para todos, para mí el primero porque soy el responsable y el líder de este equipo. Soy a quien hay que señalar cuando las cosas vayan mal", quiso descargar además el nuevo entrenador blanco.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, feliz por entrenarles, por ver la respuesta que están dando, la personalidad. Para jugar en el Real Madrid hacen falta muchas condiciones físicas y técnicas, pero sobre todo mentalidad y corazón, y estos jugadores lo tienen", cerró con un mensaje claro de devoción por sus jugadores.