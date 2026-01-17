Adiós a Dro Fernández, la última joya del Barça: se irá al PSG por solo 6 millones de euros y deja un vacío en Flick

El FC Barcelona se enfrenta a una nueva sangría en La Masía. Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro, ha decidido abandonar el club azulgrana este mismo mes de enero pagando su cláusula de rescisión de seis millones de euros.

Tras la información adelantada por el periodista italiano Fabrizio Romano, todo apunta a que el Paris Saint-Germain será su destino final.

Fabrizio Romano ha revelado que el conjunto parisino ya presentó una propuesta contractual al centrocampista de apenas 18 años recién cumplidos, quien habría comunicado a varios compañeros culés que su intención es recalar en el Parque de los Príncipes bajo las órdenes de Luis Enrique.

El técnico asturiano, que conoce al dedillo el funcionamiento de la cantera culé tras su etapa al frente del primer equipo, también emerge como pieza clave en esta operación.

La salida de Dro representa un golpe inesperado para la dirección deportiva barcelonista liderada por Deco, que había planificado renovar al joven futbolista justo ahora que alcanzaba la mayoría de edad.

El club contaba con blindarle mediante una ampliación contractual y el aumento de su cláusula, pero la decisión del jugador trunca esos planes de forma abrupta.

Hansi Flick ha mostrado su malestar tras conocer la noticia. El técnico alemán apostó firmemente por Dro desde su llegada al banquillo azulgrana el pasado verano, llevándole en la gira pretemporada por Japón y Corea del Sur.

Dro y Toni Fernández, en un entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona Europa Press

El joven mediapunta debutó precisamente en un amistoso contra el Vissel Kobe con un gol espectacular que generó grandes expectativas sobre su proyección.

Sin embargo, la realidad competitiva ha sido menos generosa. Dro acumula apenas 151 minutos repartidos en cinco encuentros oficiales esta temporada: cuatro en Liga y uno en Champions League.

Su última aparición data del pasado 2 de diciembre ante el Atlético de Madrid, cuando disputó únicamente los últimos 16 minutos. Desde entonces, ni siquiera ha sido convocado para partidos de Copa del Rey contra rivales de inferior categoría como Guadalajara o Racing de Santander.

Esa falta de protagonismo resultó determinante. Para un futbolista acostumbrado a brillar en categorías inferiores y campeón de la Youth League con el Juvenil A, ese mensaje fue demoledor.

La saturación en la medular barcelonista complica las perspectivas de Dro. Con Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Frenkie de Jong, e incluso Raphinha ocupando posiciones similares, el futbolista visualizaba un futuro de suplencias intermitentes sin garantías de desarrollo.

A ello se suma la reciente incorporación de Marcus Rashford, que resta aún más espacios en el ataque.

El PSG representa una plataforma ideal para su progresión. Luis Enrique, quien comparte representante con el futbolista -el agente Iván de la Peña-, ha seguido de cerca su evolución y ve en él un perfil que encaja perfectamente en su esquema táctico.

Dro Fernández, celebrando su gol en su debut con el FC Barcelona FC Barcelona

También han sonado otras opciones, como el Borussia Dortmund. El Manchester City de Pep Guardiola también mostró interés previo a la pretemporada pasada, aunque finalmente no presentó oferta formal. Ahora todos los caminos señalan a París.

Para el Barcelona, perder a Dro por solo seis millones de euros evoca fantasmas del pasado. El caso guarda similitudes con las salidas de Marc Guiu al Chelsea o Ilaix Moriba al RB Leipzig, jóvenes talentos que optaron por abandonar prematuramente La Masía ante la percepción de escasas oportunidades.

La decisión definitiva de Dro se conocerá en los próximos días, con un acuerdo verbal con el PSG ya cerrado. Mientras tanto, el Barcelona observa impotente cómo una de sus mayores apuestas de futuro se le escapa de las manos rumbo a París.