El Bernabéu dictará sentencia: los señalados del Real Madrid tras 72 horas críticas que ponen en el foco a los futbolistas

Xabi Alonso y Bellingham, a la izquierda, y Vinicius y Arbeloa, a la derecha Europa Press

El Real Madrid ha atravesado en 72 horas, las que pasaron entre la conclusión de la final de la Supercopa hasta el KO copero, sus peores días de la temporada.

Una sucesión de reveses que han dejado al club contra las cuerdas: la derrota en Yeda ante el Barça, el despido de Xabi Alonso y la humillante eliminación en Copa del Rey contra el Albacete, un Segunda División, por 3-2.

Tres golpes encadenados que han desatado una crisis institucional y deportiva sin precedentes en los últimos años.

Álvaro Arbeloa no pudo tener peor estreno. Su noche del miércoles cerró en el Carlos Belmonte asumiendo toda la culpa con un mensaje con el que quiso proteger a los jugadores: "Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo".

El técnico cargó con el peso de la eliminación sin señalar a nadie, protegiendo especialmente a un vestuario que lleva meses bajo sospecha.

Sin embargo, el club mantiene la confianza en su nuevo entrenador. Solo tuvo un entrenamiento antes del partido y sería injusto exigirle responsabilidad táctica en estas condiciones.

Desde Valdebebas se pasa la culpabilidad directamente a los futbolistas. Estos saben que este sábado, a las 14:00 horas, se someterán a juicio ante un Bernabéu encendido que dictará sentencia.

La lista de señalados crece

En la diana, tras estas 72 horas críticas, hay varios jugadores que se han ganado el recelo de la afición y del club, que es muy consciente de que pocos de ellos se salvan y están ofreciendo el nivel que se les exige, como Courtois y Mbappé.

Vinicius, con su medalla de subcampeón de la Supercopa de España 2026 EFE

El primer señalado -más por la afición que por el club- es Vinicius, pitado en sus últimos partidos en el Bernabéu. El brasileño recibió una sonora bronca al ser sustituido ante el Sevilla y dos semanas después, en el partido contra el Betis del 3 de enero, volvió a recibir silbidos al salir del campo.

Bien es cierto que en la final de la Supercopa fue de los mejores y en la Copa ante el Albacete fue protegido por Arbeloa con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para otras estrellas que se quedaron en Madrid.

"Ha sido positivo que, viniendo de donde venía con grandes esfuerzos y un viaje largo, haya querido estar aquí, jugar todos los minutos para ayudar al equipo. Ha querido echarse el equipo a la espalda", declaró el técnico.

Esa frase resonó especialmente por lo que dejó en 'casa': Courtois, Carreras, Mbappé, Tchouaméni, Bellingham y Rodrygo no viajaron a Albacete pese a no estar lesionados.

Once jugadores del primer equipo se quedaron en Madrid, incluyendo a Militao, Trent, Rüdiger y Mendy, además de Brahim, en la Copa de África. El banquillo quedó desguarnecido, con apenas recursos del primer equipo cuando el partido pedía calidad y experiencia.

Así, el runrún crece con algunos de los ausentes, como Bellingham, y con otras de las figuras que sí jugaron en Albacete, como Valverde o Camavinga, todos ellos bajo sospecha por su rendimiento y su actitud en los últimos meses.

El club considera que la imagen ofrecida en el Carlos Belmonte fue impropia de una entidad como el Real Madrid y ven a los jugadores como los principales responsables de esta situación. Recibirán un toque de atención, haciéndoles entender que a partir de ahora solo vale dar el cien por cien.

Falta responsabilidad y también falta físico, para lo cual se ha tratado de poner remedio desde arriba. La creencia es que cuando se ataje ese problema, con Antonio Pintus otra vez como responsable, el rendimiento mejorará.

Valverde, cabizbajo en el partido contra el Albacete Europa Press

Aun así, la situación es la que es: límite. Lo que se ve en las redes es también lo que se respira internamente: en Albacete se tocó fondo. Un final de ciclo, y ya se sabe lo que siempre conlleva: decisiones contundentes para la siguiente temporada. La criba en el vestuario ha empezado.

El Bernabéu, tribunal supremo

El sábado a las 14:00 horas, el Real Madrid recibirá al Levante en el Santiago Bernabéu en un partido correspondiente a la jornada 20 de La Liga. No será un partido más. Será el momento de la verdad para una plantilla que ha perdido dos títulos en tres días y que necesita demostrar que aún tiene orgullo.

Con el contexto de crisis y la eliminación copera aún fresca, la afición tendrá la oportunidad de dictar sentencia sobre un equipo que parece desconectado, sin físico y sin la chispa que le llevó a ganar hace dos temporadas la Champions.

Arbeloa será juzgado por lo que pase en los próximos partidos, no por lo sucedido en Albacete. El club mantiene plena confianza en él, pero la exigencia es máxima: debe reconducir la situación y pelear por los dos títulos que quedan (Liga y Champions).

No habrá fichajes en el mercado invernal para reforzar la plantilla. Los recursos son los actuales y con ellos hay que revertir la crisis.

El Bernabéu espera respuestas. Los futbolistas saben que no hay margen de error. Este sábado, el tribunal supremo del madridismo decidirá si aún confía en ellos o si la fractura es irreparable.