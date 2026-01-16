La alineación probable del Real Madrid contra el Levante en la jornada 20 de La Liga

El Real Madrid afronta este sábado en el Bernabéu uno de los partidos más complicados de la temporada. No por el rival, un Levante en puestos de descenso, sino por el ambiente hostil que se pueden encontrar los futbolistas tras los últimos acontecimientos.

En apenas cuatro días perdieron la Supercopa de España y cayeron eliminados por el Albacete en la Copa del Rey. Se despidió también a Xabi Alonso y ahora es Álvaro Arbeloa quien está al frente de un equipo inmerso en una de sus mayores crisis deportivas de los últimos años.

Arbeloa debuta ante su público como entrenador del Real Madrid y buscará hacerlo con una victoria que sirva para meter presión al Barça en la lucha por el liderato. Reciben a un Levante que no logra levantar cabeza, pero que llega a Madrid dispuesto a pescar en río revuelto y dar la campanada.

Para que no ocurra, el salmantino pondrá en liza su mejor once. Una alineación en la que no estará Kylian Mbappé, quien todavía no se ha recuperado de sus problemas físicos tras forzar en la final de la Supercopa. 4

En la portería estará Courtois. El belga regresa tras descansar en la Copa en un encuentro en el que Lunin no ofreció su mejor versión. Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Carvajal y Carreras en los laterales y una pareja de centrales formada por Asencio y Huijsen.

La alineación probable del Real Madrid contra el Levante.

En el centro del campo regresará Tchouaméni. El francés tendrá a su lado a Valverde, pero queda la incógnita de cómo se resolverá el resto del puzle. Una opción es formar con otro centrocampista como Bellingham o Güler o bien apostar por los dos y dejar únicamente dos futbolistas en ataque.

Si Arbeloa se mantiene fiel a su 4-3-3, lo más probable es que sea Bellingham quien tenga un hueco en el once desplazando así al banquillo a Güler y Camavinga.

En ataque, la referencia será Vinicius. El brasileño, que puede ser el objeto de crítica de la afición, intentará desquitarse con un buen partido. Compartirá delantera con Mastantuono en el perfil derecho y con Gonzalo como '9'. La duda llega con un Rodrygo que no se entrenó en la última sesión previa.

Alineación probable del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Valverde; Mastantuono, Gonzalo y Vinicius.