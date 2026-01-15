El Real Madrid toca fondo: un desastre que pone aún más en evidencia al vestuario y también 'salpica' a Arbeloa

Albacete

Real Madrid

La eliminación del Real Madrid en Albacete no fue una simple derrota. Fue el reflejo de un equipo roto, sin alma, que culminó la peor semana de su temporada con un batacazo histórico.

El conjunto blanco cayó 3-2 ante un Albacete que milita en la parte baja de Segunda División, una humillación que se suma a la perdida Supercopa de España tres días antes. En apenas 72 horas, el Madrid despidió dos títulos y confirmó que su crisis va mucho más allá de un cambio de entrenador.

El debut de Álvaro Arbeloa no pudo ser más amargo. Con apenas un entrenamiento para trabajar, el técnico se encontró con un panorama desolador en el Carlos Belmonte.

El Madrid tuvo el balón, sí, pero no generar apenas ocasiones claras. Jugó sin mordida, sin energía, sin el orgullo que siempre exige la camiseta blanca. Solo cuando el marcador le puso contra las cuerdas apareció algo de reacción, aunque ya fue tarde.

El partido mostró todas las carencias que arrastra el equipo desde hace meses. En la primera mitad, el Madrid se mostró inofensivo. Un disparo lejano de Valverde fue todo el peligro generado hasta que Javi Villar adelantó al Albacete en el minuto 42 tras un córner mal defendido.

Mastantuono, precisamente quien había fallado en la marca, redimió su error al empujar el empate en el 47 tras un rechace de Huijsen.

La segunda parte no cambió el guion. El Madrid siguió sin encontrar espacios, sin profundidad, sin un centro del campo capaz de generar juego. Vinícius intentó liderar, pero chocó contra un Albacete bien plantado que defendió con orden y ambición.

Los jugadores del Albacete celebran su tercer gol contra el Real Madrid EFE

Los cambios de Arbeloa no dieron resultado. Y entonces llegó el golpe: en el minuto 82, Jefté Betancor apareció para firmar el 2-1 con una volea que sorprendió a Lunin.

El Madrid pareció muerto. Gonzalo García empató en el 91 de cabeza, cuando todo parecía perdido. La prórroga se intuía inevitable. Pero en el minuto 94, en la última jugada del partido, Jefté volvió a aparecer. Le ganó la carrera a Carvajal, el primer disparo rebotó en el lateral, pero el segundo lo colocó al segundo palo con una frialdad pasmosa. El Carlos Belmonte estalló. El Madrid, hundido.

Arbeloa pone el pecho

El técnico compareció en rueda de prensa con gesto serio y asumió toda la responsabilidad. "Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo, porque he tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y la manera de jugar", declaró.

Arbeloa no huyó. No señaló. Protegió a sus jugadores y se echó el equipo a la espalda. Se le puede achacar la gestión de la convocatoria. Dejó en Madrid a jugadores como Mbappé, Tchouaméni, Bellingham y Rodrygo, ninguno de ellos lesionado.

El banquillo quedó desguarnecido, con apenas recursos del primer equipo. El técnico apostó por la cantera -Cestero, Palacios, David Jiménez, Joan Martínez y Manuel Ángel formaron parte de la lista-, pero cuando el partido pidió calidad y experiencia, no había dónde acudir.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid EFE

"Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora", insistió Arbeloa.

Con un solo entrenamiento no se le puede exigir responsabilidad táctica, es cierto. Pero sí temeridad por dejar a tantas estrellas en casa teniendo una eliminatoria a partido único por delante. El Madrid se quedó sin opciones cuando más las necesitaba.

Un vestuario sin respuesta

Si algo quedó claro en Albacete es que el problema no está solo en el banquillo. El vestuario lleva meses dando señales de desgaste. La relación con Xabi Alonso se rompió hace semanas, con episodios de indisciplina y falta de compromiso que terminaron con el despido del técnico tras El Clásico.

Pero la salida de Xabi no ha resuelto nada. El equipo sigue sin físico, sin juego, sin reacción anímica. Dani Carvajal lo resumió con crudeza en zona mixta: "Hoy hemos tocado fondo. Nos ha eliminado un equipo de Segunda División. Todos tenemos que dar muchísimo más. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club".

Solo quedan dos títulos

La derrota en Albacete tiene consecuencias brutales. A 15 de enero, el Real Madrid solo puede ganar dos títulos en la temporada: La Liga y la Champions League. La Supercopa se perdió contra el Barcelona y la Copa del Rey ya es historia.

El mercado de invierno está abierto, pero desde Valdebebas insisten en que no habrá movimientos. La plantilla es la que es. Y si no reacciona, si no aparece el orgullo, si no hay un cambio radical de actitud, la temporada puede acabar en blanco. O peor aún: en fracaso absoluto.

Arbeloa tiene razón en algo: "No tengo miedo al fracaso. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas". Pero el Madrid no tiene tiempo para filosofías.

El sábado recibe al Levante en el Bernabéu. Será el primer examen real de esta nueva etapa. Será el momento de saber si el vestuario reacciona o si la crisis es terminal.

Porque lo de Albacete no fue solo una derrota. Fue un espejo. Un espejo que devuelve la imagen de un equipo sin alma, sin juego, sin orgullo. Y eso, en el Real Madrid, es imperdonable.