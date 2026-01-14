Los pilares de Arbeloa: un ADN ganador, recuperar al Vinicius "que ríe y baila" y apostar por "la mejor cantera del mundo"

Comienza un nueva era en el Real Madrid. Llega la hora de Álvaro Arbeloa. Un hombre de club con más de dos décadas ligado al equipo de su vida y que ha hecho la 'mili' dando sus primeros pasos como entrenador en las categorías inferiores.

Ahora le llega el premio. Quizá de forma inesperada y precipitada. Justo cuando dio con la tecla con su Castilla y lo instaló en puestos de promoción de ascenso a Segunda División. Pero no podía dejar escapar la oportunidad de dirigir al "mejor club del mundo y de la historia".

Arbeloa aterriza en un Madrid inmerso en una crisis deportiva muy grande. Bien es cierto que está situado bien en las tres principales competiciones, pero las sensaciones no son positivas. El salmantino tiene mucho trabajo por delante y la misión de devolver la ilusión a una afición desencantada por los últimos acontecimientos.

En su presentación dejó varios titulares. Los pilares sobre los que se sustentará su Real Madrid durante el tiempo que permanezca en el club, que será "hasta que le digan": reavivar el ADN madridista, recuperar al mejor Vinicius y apostar por los chicos de 'La Fábrica'.

Recuperar la identidad

Durante los primeros meses de la temporada, uno de los aspectos que más se les ha echado en cara los jugadores ha sido la falta de actitud en varios partidos. Un ingrediente básico para lograr los más importante en el club: "ganar, ganar y volver a ganar. Es nuestro ADN y es lo que nos ha llevado a las vitrinas", apuntó Arbeloa.

Para llegar a buen puerto y reencontrarse a sí mismos se necesita fútbol, pero también una dosis de buen estado físico de los jugadores, algo que ha brillado por su ausencia esta temporada y que ha sido uno de los principales causantes del divorcio definitivo entre Xabi Alonso y el Real Madrid

Infinidad de lesiones que mermaron todos sus planteamientos, sumado a un estado físico de los futbolistas, totalmente ahogados superados los 70 minutos de cada partido.

Antonio Pintus, durante su regreso al Real Madrid. EFE

Para ello, el club ya ha tomado la primera decisión: traer de vuelta a Pintus como preparador físico. El italiano ha regresado y ya se dejó ver durante el primer entrenamiento de Arbeloa.

“Para mí es un privilegio tener a Pintus en el cuerpo técnico, tiene cinco Copas de Europa a su espalda. Va a ser el encargado de llevar esa parcela, conoce bien a los jugadores, tiene su método que sabemos que funciona bien en esta casa. Es un placer estar con él y aprender. Es una suerte tremenda", dijo Arbeloa al respecto.

El mejor Vinicius

La primera rueda de prensa de Arbeloa no giró en torno a nombres propios. Tan solo se le preguntó por Vinicius Jr, sin duda el jugador que más ha estado en el punto de mira. El brasileño debe ser uno de los pilares de este nuevo Real Madrid y debe lograr que su actuación contra el Barça no sea un oasis en el desierto.

"Tengo la suerte de contar con Vini, es querido por toda la afición. Todos vimos la final, ese es el Vini que queremos ver, el que disfruta, el que ríe, el que baila... Ese es el Vini que quiero ver", dijo el salmantino en rueda de prensa.

Vinicius celebra su gol contra el Barça en la final de la Supercopa de España. REUTERS

Recuperar la mejor versión de Vinicius será un trabajo conjunto. Primero, del propio brasileño en cuanto a su predisposición de hacer caso a su entrenador y esforzarse en el aspecto defensivo. Segundo, de un Arbeloa que deberá rodearme y conseguir que fluyan las sinergias con Mbappé, Güler y compañía.

Hasta el momento, ni Ancelotti ni Xabi Alonso fueron capaces de encajar bien a sus dos máximas estrellas. Arbeloa tendrá que repartir bien sus espacios y generarles situaciones que les permitan brillar.

Gonzalo, líder de la cantera

El tercer pilar de Arbeloa será la cantera. No podía ser de otra manera. Un técnico que ha pasado por prácticamente todas las categorías inferiores del club y que dejó claro en su presentación su visión sobre los jugadores de La Fábrica.

"Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en la Fábrica. Tenemos una suerte enorme de estar con muchos jugadores estos años, me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad, el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Saben de la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos", dijo al respecto.

Gonzalo celebra su gol contra el Barça. REUTERS

Ahora, el gran ejemplo en el primer equipo es Gonzalo. Un chico que trabajó a las órdenes de Arbeloa en el Juvenil y que con él abandonó la posición de extremo izquierdo para convertirse en delantero. Posición en la que explotó en el Castilla y le sirvió para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid.

Además de él, hasta cinco futbolistas se ejercitaron con los 'mayores' en el Día 1 de Arbeloa en el Madrid: Manuel Ángel, Cestero, David Jimenez, Joan Martínez y César Palacios. Cinco de los grandes proyectos de la cantera y que algunos ya han tenido minutos en el primer equipo.

A esta ristra, en la que destacan especialmente Joan Martínez y César Palacios, también está la figura de Tiago Pitarch. El centrocampista de origen marroquí fue una de las apuestas de Arbeloa en el Juvenil A y quien le hizo sacar su mejor rendimiento.

El partido de este miércoles contra el Albacete será la primera toma de contacto para Arbeloa. No tiene margen de error. No se lo puede permitir. Eso sí, a priori tiene un inicio asequible con este partido de Copa y la visita del Levante el sábado. Dos citas que pueden servirle para entrar con buen pie y generar confianza en la plantilla.