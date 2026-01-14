Alineación del Real Madrid de Arbeloa ante el Albacete en Copa del Rey: fiel al 4-3-3 y Vinicius apunta a titular

El Real Madrid afronta esta noche en el estadio Carlos Belmonte la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete en circunstancias extremas.

El duelo llega apenas 48 horas después del terremoto institucional que supuso la destitución de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona y con Álvaro Arbeloa haciendo su estreno oficial en el banquillo del primer equipo.

El técnico salmantino, que dirigía al Castilla desde junio, tendrá su primera gran oportunidad de demostrar que puede revertir la difícil situación del vestuario blanco en un partido de eliminación directa donde el margen de error es nulo.

La enfermería sigue siendo el principal quebradero de cabeza para el nuevo técnico madridista. Kylian Mbappé, máximo goleador del equipo con 29 tantos esta temporada, continúa de baja por el esguince de rodilla izquierda que arrastra desde finales de diciembre.

Aunque el francés reapareció forzado en la final de la Supercopa, su presencia ante el Albacete ha sido descartada para no comprometer su recuperación definitiva. Tampoco estarán disponibles Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ni Eder Militao.

En su primer partido, Arbeloa apostará fuerte por la cantera llamando a varios jugadores del Castilla que podrían tener minutos: David Jiménez, lateral derecho con opciones de ser titular; Jorge Cestero y Joan Martínez y César Palacios.

En cuanto al once titular, Arbeloa mantendrá el esquema 4-3-3 con el que trabajaba en el Castilla y que mejor conocen los jugadores madridistas. Bajo palos estará Andriy Lunin, que regresa a la titularidad tras una larga sequía de minutos esta temporada.

La línea defensiva presentará novedades obligadas: David Jiménez ocupará el lateral derecho en lo que será su debut con el primer equipo, aprovechando las bajas de Trent y la necesidad de dar descanso a Valverde.

En el eje de la zaga, la pareja estará formada por Raúl Asencio, consolidado ya como referente pese a su juventud, y Dean Huijsen, recuperado de su sobrecarga muscular y con la oportunidad de reivindicarse tras su irregular actuación en la Supercopa. Fran García cerrará la línea por el costado izquierdo.

El mediocampo será el gran sostén del equipo. Aurélien Tchouaméni ejercerá de pivote defensivo, siendo el único fijo del centro del campo titular habitual.

A su lado actuarán Dani Ceballos, con la responsabilidad de aportar pausa y visión de juego, y Arda Güler, el talento turco que tendrá libertad para aparecer entre líneas y generar desequilibrio ofensivo.

El tridente ofensivo será la gran novedad de la noche. Vinicius Júnior apunta a ser titular. El brasileño, que rompió su sequía goleadora precisamente ante el Barcelona tras ocho partidos sin marcar, es la gran referencia del ataque madridista ante la ausencia de Mbappé.

En la banda derecha actuará Franco Mastantuono, que tendrá su oportunidad de demostrar calidad tras semanas con escasos minutos.

Alineación probable del Real Madrid ante el Albacete

La referencia como '9' será para Gonzalo García, el canterano que vive su momento más dulce tras firmar un hat-trick ante el Betis y marcar en la final de la Supercopa, consolidándose como alternativa válida en punta.

Alineaciones probables

Albacete: Mariño; Gámez López, Vallejo, Moreno, Jogo, Lazo, Rodríguez, Meléndez, Valverde; Agus Medina y Betancor.

Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Güler, Tchouaméni, Ceballos; Mastantuono, Gonzalo y Vinicius.