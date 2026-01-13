Xabi Alonso dice adiós al Real Madrid con "respeto y gratitud", mientras siete jugadores siguen sin despedirse de él

18 horas después de su salida del Real Madrid, Xabi Alonso se pronunció en redes sociales con un escueto mensaje de despedida.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", comenzó escribiendo el técnico vasco.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", concluyó.

Dos párrafos que sintetizaron su breve periodo en el banquillo del Real Madrid. Seis meses donde todo ha salido mal y cuya salida ha acabado precipitándose por los resultados y el mal estado físico de la plantilla con las continuas lesiones.

Silencio de pesos pesados

La inesperada destitución de Xabi Alonso sobre las 18:10 de la tarde del lunes generó la reacción de varios de sus ya exjugadores. Mbappé fue de los primeros en despedirse del vasco y tras él llegaron los mensajes de Huijsen, Tchouaméni, Ceballos, Lunin, Asencio, Rodrygo, Courtois o Valverde.

Sin embargo, en el momento del mensaje de Alonso, hasta siete futbolistas de la primera plantilla siguen sin pronunciarse: Bellingham, Vinicius, Mastantuono, Militao, Mendy, Brahim y Trent.

Vinicius da la mano a Xabi Alonso tras ser cambiado EFE

El foco está puesto en Bellingham y Vinicius. Dos de los pesos pesados del vestuarios y sobre los que había circulado información de no tener la mejor de las relaciones con Xabi Alonso.

Mastantuono había sido una de las apuestas de Alonso en sus primeras semanas en el cargo. El argentino entró de lleno en el once desde su llegada y únicamente una pubalgia frenó su progresión. Xabi confiaba en él y en los últimos encuentros estaba entrando de forma paulatina.

Estreno de Arbeloa

El mensaje de Xabi Alonso en redes sociales coincidió con el primer entrenamiento de Arbeloa al frente del primer equipo. El salmantino asumirá el cargo al menos hasta final de temporada y se estrenará este mismo miércoles contra el Albacete en Copa del Rey.

En su primera sesión, el ex del Castilla contó con la presencia de cinco canteranos: Manuel Ángel, Cestero, David Jimenez, Joan Martínez y César Palacios.

Quienes no estuvieron fueron Mbappé, Rodrygo, Militao, Mendy, Rüdiger y Trent. Los tres últimos están lesionados, mientras que Mbappé sigue sin estar al 100% y Rodrygo finalizó muy fatigo la final de la Supercopa de España.