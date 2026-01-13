El primer entrenamiento de Arbeloa en el Real Madrid: sin Mbappé, con cinco canteranos y Pintus al frente

Álvaro Arbeloa inauguró este martes su etapa como entrenador del primer equipo del Real Madrid con una sesión matinal en Valdebebas que estuvo marcada por el regreso al protagonismo de Antonio Pintus y las ausencias de varios jugadores clave.

El técnico salmantino, que menos de 24 horas antes había sido confirmado como sustituto de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa, tuvo que preparar el partido de Copa del Rey ante el Albacete con un tiempo récord.

El entrenamiento comenzó sobre las once de la mañana con una activación previa en el gimnasio. Antes de saltar al césped, Arbeloa mantuvo una charla con la plantilla para exponer sus ideas y establecer los fundamentos de su metodología de trabajo.

Durante toda la sesión, el nuevo técnico se mostró extremadamente concentrado, observando con atención cada detalle del calentamiento y los ejercicios de rondo.

El regreso de Pintus

La gran novedad del día fue el papel recuperado por Antonio Pintus, conocido como el 'diablo" por su legendaria exigencia física. El preparador italiano de 63 años dirigió el calentamiento y asumió el mando completo de la parcela física del equipo, algo que no sucedía desde la salida de Carlo Ancelotti.

Su regreso responde a una estrategia impulsada directamente por Florentino Pérez para resolver la grave crisis de lesiones que ha azotado al vestuario esta temporada.

Arbeloa hablando con Pintus en el entrenamiento del Real Madrid EFE

El presidente madridista llevaba semanas presionando para que Pintus recuperara su peso específico en la preparación física, una exigencia que generó tensiones con Xabi Alonso y contribuyó a su salida.

La apuesta por el italiano, fundamental en las épocas exitosas con Ancelotti y Zinedine Zidane, busca devolver la solidez física que el equipo ha perdido en los últimos meses.

La sesión estuvo condicionada por importantes bajas. Kylian Mbappé continuó al margen del grupo por sus molestias en la rodilla, pese a haber forzado para jugar la final de la Supercopa.

Tampoco pudieron ejercitarse Antonio Rüdiger, con problemas en la rodilla desde el torneo en Arabia Saudí, ni Eder Militao, Trent y Rodrygo.

En contrapartida, varios canteranos que Arbeloa conoce perfectamente de su etapa en el Castilla participaron en el entrenamiento. Entre ellos estuvieron Manuel Ángel, Jorge Cestero, David Jiménez, Joan Martínez y César Palacios.

La filosofía de Arbeloa

Arbeloa estará acompañado en el banquillo por Julián Carmona como segundo entrenador, su mano derecha en el Castilla. Juntos han implementado métodos innovadores como el uso de drones para analizar entrenamientos y sistemas de transmisión de datos físicos en tiempo real durante los partidos.

El técnico apuesta por un sistema 4-3-3 con presión alta, gran importancia a las bandas y una intensidad innegociable en cada sesión. Su filosofía prioriza el control del balón y extremos a pierna cambiada, aunque deberá adaptarse a la ausencia de Mbappé en su debut oficial.

Tras la sesión, Arbeloa comparece en rueda de prensa antes del partido copero ante el Albacete este miércoles, sin que el club organizara ningún acto institucional de presentación.

Su bautismo de fuego llegará en un calendario exigente, con cinco partidos en catorce días que determinarán si la apuesta por la dupla Arbeloa-Pintus puede revertir la crisis madridista.