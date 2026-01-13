Borja Iglesias denuncia insultos homófobos tras el Sevilla - Celta en el Pizjuán: "A ver si te mueres. Maricón de mierda"

El delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias volvió a ser víctima de ataques homófobos el pasado domingo 12 de enero, esta vez a la salida del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras la victoria de su equipo por 0-1 ante el Sevilla.

Un episodio que evidencia, una vez más, que la homofobia sigue profundamente arraigada en el fútbol español pese a los esfuerzos por erradicarla.

Los hechos ocurrieron cuando el futbolista intentaba regalar su camiseta a un amigo situado al otro lado del cordón de seguridad.

Mientras esperaba a que la persona pudiera acercarse, tal como le había recomendado el personal de seguridad, varios aficionados locales le lanzaron gritos como "a ver si te mueres", "maricón de mierda" y "píntate las uñas", además de otros insultos de diversa índole.

El medio digital Zona Mixta capturó el momento en vídeo y lo difundió en redes sociales, lo que provocó la respuesta irónica del propio Iglesias: "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca". Una frase que resume la resignación y el hartazgo ante una situación que se repite constantemente en su carrera deportiva.

Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca. https://t.co/bBMvhrXFbX — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 12, 2026

El partido había concluido con una amarga derrota para el conjunto sevillista, que encajó su cuarta derrota consecutiva tras un penalti transformado por Marcos Alonso en el minuto 88.

El Sevilla cerró así la primera vuelta sin marcar en los últimos cuatro encuentros y situado a apenas tres puntos del descenso, mientras que el Celta consolidó sus aspiraciones europeas con su séptima posición.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de agresiones verbales que Borja Iglesias ha padecido por su compromiso activo con los derechos del colectivo LGTBI+.

El futbolista, heterosexual declarado, ha sido blanco de ataques por gestos como pintarse las uñas, usar bolso o vestir de manera diferente a los estándares tradicionales de masculinidad en el fútbol.

El activismo de Borja Iglesias

Su activismo le ha convertido en uno de los referentes más importantes en la lucha contra la homofobia en el deporte español. En 2023 protagonizó una campaña viral titulada "Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual", donde denunciaba con ironía la discriminación invirtiendo los roles sociales.

El vídeo alcanzó millones de reproducciones y sirvió para visibilizar la toxicidad que rodea al mundo del fútbol.

El delantero compostelano ha expresado en varias ocasiones su cansancio ante los estereotipos: "¿Por qué hay que ser de una manera? Es complejo por esa toxicidad que tenemos alrededor".

También ha denunciado cómo desde las categorías inferiores se condiciona la conducta de los jóvenes futbolistas: "Desde que de niño entras en una cantera de élite parece que no puedes, que si eres homosexual no vas a ser jugador de fútbol".

Los insultos del Sánchez-Pizjuán demuestran que, pese a las campañas institucionales y los esfuerzos individuales como los de Iglesias, queda mucho trabajo por hacer para convertir el fútbol en un espacio verdaderamente inclusivo y respetuoso con la diversidad.