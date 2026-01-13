Arbeloa se presenta con el Real Madrid: "Mourinho influyó mucho en mí, pero si quisiera ser él fracasaría con estrépito"

Álvaro Arbeloa se presentó como nuevo entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso y atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de la Copa del Rey contra el Albacete.

El salmantino, sonriente y con un tono afable con los periodistas entró con algo de retraso a la sala de prensa. Lo hizo junto a Emilio Butragueño, quien quiso tener unas palabras muy cariñosas hacia él.

"Esta es tu casa. Conoces los valores y la exigencia del Real Madrid. Somos una familia y todos te vamos a ayudar para que se cumplan los sueños de los aficionados. Te deseamos lo mejor y confiamos en que consigas de entrenador los éxitos como jugador", dijo.

Arbeloa comenzó explicando cómo se enteró de su nombramiento. "Ayer por la tarde me comunican que han llegado a un acuerdo para rescindir a Alonso y me dijeron que querían que fuera yo", relató.

Sobre la conversación posterior con Xabi Alonso, fue claro en sus sentimientos: "Hablé con Xabi. Todos sabéis mi relación con él y el cariño que le tengo. Ha sido mutuo y seguirá siendo mutuo".

El nuevo entrenador descartó cualquier duda sobre la amistad personal: "Él me ha deseado lo mejor como habría sido al revés. La amistad está por encima de todas las cosas. Hablamos un buen rato y me deseó lo mejor. Vamos a estar juntos siempre".

Sobre su permanencia en el club, Arbeloa fue categórico. "Llevo 20 años aquí y estaré en el Real Madrid hasta que el club me diga", expresó, transmitiendo una lealtad que va más allá de lo contractual.

Arbeloa, junto a Butragueño en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid. EFE

Su ilusión por comenzar era evidente: "Es un día especial como lo han sido todos los que he estado en el Real Madrid. Consciente de la responsabilidad que tengo y con mucha ilusión".

El nuevo técnico elogió la plantilla que tiene a su disposición. "Tengo ganas de empezar mi primer partido. Tengo una plantilla extraordinaria en mis manos. Quiero que llegue ya mañana", manifestó.

Respecto a la disponibilidad de los jugadores, Arbeloa fue tranquilizador: "Hay temporada por delante, estamos en gran disposición en todos los torneos. Eso me preocupa, tener disponibles a todos, conocernos, trabajar con ellos... Lo importante es ellos, que sean felices, que disfruten en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos ambición por luchar por todo".

Sobre la implicación de los jugadores en este nuevo proyecto, Arbeloa no tuvo dudas. "Todos hemos visto los últimos partidos y cómo se esforzaron en la Supercopa. Tenemos un grupo de chicos dispuestos a todo sabiendo la exigencia del Madrid. Hay gente con seis Copas de Europa. Ganar con este escudo se hace con los valores de este club: esfuerzo y corazón", enfatizó.

El vestuario y la cantera

La gestión de egos en un vestuario de élite fue abordada sin preocupación aparente. "No me preocupa mucho. Tenemos una plantilla de grandes profesionales y buenos chicos con ganas de hacer las cosas bien. No hay nadie más interesado en ganar títulos que ellos. Sé lo que es jugar aquí, lo que implica, la responsabilidad", dijo al respecto el salmantino.

"Les he dicho que fue mi mejor etapa, lo tienen que disfrutar. Son muy autoexigentes. Ha sido una primera toma de contacto muy buena", expresó Arbeloa, confiando en la profesionalidad de sus jugadores", añadió.

Arbeloa, durante su presentación con el Real Madrid. EFE

Cuando se le preguntó sobre las influencias de Mourinho, a quien sirvió como jugador, Arbeloa fue contundente en su definición de identidad propia. "No he hablado con él. Para mí fue un privilegio ser entrenado por él, una persona que influyó mucho en mí. Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente", afirmó.

Arbeloa también valoró el papel de Pintus en su cuerpo técnico. "Para mí es un privilegio tener a Pintus en el cuerpo técnico, tiene cinco Copas de Europa a su espalda. Va a ser el encargado de llevar esa parcela, conoce bien a los jugadores, tiene su método que sabemos que funciona bien en esta casa. Es un placer estar con él y aprender. Es una suerte tremenda", expresó.

Arbeloa, durante su primer entrenamiento con el Real Madrid. EFE

Sobre la cantera, Arbeloa fue enfático en su relevancia. "Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en la Fábrica. Tenemos una suerte enorme de estar con muchos jugadores estos años, me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad, el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Saben de la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos".

Respecto a Vinicius y la necesidad de recuperar su mejor versión tras los episodios polémicos recientes, Arbeloa fue esperanzador. "No me pongo en escenarios que no han ocurrido, me preocupa el partido de mañana. Tengo la suerte de contar con Vini, es querido por toda la afición. Todos vimos la final, ese es el Vini que queremos ver, el que disfruta, el que ríe, el que baila... Ese es el Vini que quiero ver".

Finalmente, Arbeloa mandó un mensaje a la plantilla. "Todos parten de cero, es un nuevo comienzo. No hay más, es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión", concluyó.