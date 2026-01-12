Radiografía del despido de Xabi Alonso: el físico y las lesiones le condenaron y los jugadores se enteraron por el comunicado

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante la pausa de hidratación de la final de la Supercopa. Reuters

La directiva del Real Madrid dejó pasar unas horas tras la derrota en la final de la Supercopa de España para comunicar la destitución de Xabi Alonso como entrenador del equipo. Sobre las 22:00 hora española del domingo, el conjunto blanco dejaba escapar el primer título de la temporada a manos del Barça, y en la tarde del lunes se produjo el comunicado oficial.

El cese de Xabi Alonso no ha sido fruto de un arrebato del club, sino que en los últimos meses ya se hablaba de "ultimátum" y a pesar de que los resultados habían mejorado -cinco victorias en los últimos seis partidos-, no así el juego.

Además, las dos victorias en ocho partidos firmadas en los meses de noviembre y diciembre ya hacían presagiar un futuro muy oscuro para el tolosarra. No obstante, la relación con el vestuario había cambiado y desde la plantilla aseguraban "ir a muerte" con el entrenador, es por eso que la noticia ha dejado en shock a los futbolistas.

Nadie en el vestuario esperaba una decisión de este alcance a estas alturas de la temporada, y menos aún después de las sensaciones que dejó la final y del clima de calma que se vivió, pese a la derrota, en el vuelo de regreso. Este desenlace no entraba en los planes de los jugadores.

Tras la final de la Supercopa, en la plantilla se daba por segura la continuidad del técnico. No había señales de alarma ni indicios de que la directiva estuviera considerando un relevo en el banquillo después de caer por la mínima ante el Barça.

Más bien al contrario: el grupo entendía que el proyecto seguía su hoja de ruta y que Xabi Alonso mantenía el respaldo del club, una confianza que se visualizó en el abrazo entre el presidente y el entrenador durante la entrega de medallas.

Xabi Alonso y Florentino Pérez se saludan tras la final de la Supercopa de España. Reuters

Por todo ello, el anuncio de su salida ha supuesto un auténtico terremoto interno. La decisión de la directiva del Real Madrid era completamente desconocida para muchos futbolistas de la plantilla, quienes se enteraron a través del comunicado oficial, sin ninguna comunicación previa por parte del club, lo que acentuó la sensación de desconcierto.

"De mutuo acuerdo"

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", así comienza el comunicado que ha emitido el conjunto blanco anunciando la destitución del tolosarra.

Tres palabras, "de mutuo acuerdo", que transmiten la sensación de que el ya exentrenador del Real Madrid no se ha querido aferrar al cargo y que ha aceptado, sin aparente mucha oposición, la decisión que ha tomado su club de cesarle.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, hoy se había producido una reunión con Xabi Alonso para analizar los resultados obtenidos hasta el momento en la temporada y el futuro de un proyecto que no terminaba por arrancar a ojos de la directiva.

Desde diciembre, el futuro del tolosarra dependía de un hilo tras firmar dos victorias, dos empates y tres derrotas en siete partidos. Unos resultados que no se pueden permitir en un club como el Real Madrid.

Además, el juego no acompañaba. Ni rastro de aquel "rock and roll" del que hablaba Xabi durante el Mundial de Clubes. El juego con respecto a la temporada pasada con Ancelotti no había cambiado en absoluto, era el mismo, y en la plana mayor del Bernabéu estaban cansados de eso.

Xabi Alonso y Vinicius, cruzándose tras el momento del cambio en El Clásico EFE

Frente a la incapacidad de implantar sus ideas en un vestuario que por momentos no se lo puso fácil -véanse los casos de Vinicius y Valverde-, el tolosarra se vio obligado a adaptarse a sus jugadores en lugar de que fueran ellos quienes siguieran las directrices del nuevo entrenador.

A todo ello hay que sumar la preparación física de la plantilla en los dos últimos meses, un factor de mucho peso que ha terminado inclinando la balanza en la decisión sobre su futuro.

Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Mbappé, Valverde, Camavinga, Mastantuono y Ceballos representan la mitad de la plantilla que ha tenido que acudir a la enfermería en los últimos meses ante lesiones musculares o sobrecargas.

El primer cambio que dio el Real Madrid fue con la vuelta de Nico Mihic para supervisar el departamento médico del club. Quien actuara en los dos últimos años como consejero médico regresó a comienzos de año al puesto que había ocupado desde 2017 hasta 2023.

Además de Mihic, al Real Madrid también va a volver Antonio Pintus para conseguir mejorar el físico de unos futbolistas que ya en la segunda parte de la final de la Supercopa de España dieron síntomas de fatiga.

El preparador físico italiano será uno de los hombres fuertes de Arbeloa en el nuevo equipo blanco que echará a andar el miércoles ante el Albacete en Copa del Rey.

En lo que llevamos de temporada, la plantilla ha sufrido 23 lesiones, lo que ha llevado al Real Madrid a tomar esta decisión de restituir al jefe de los servicios médicos y al preparador físico.

Un cambio fallido

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano trajo consigo una profunda renovación en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra desembarcó en el club acompañado de su propio cuerpo técnico, un equipo de máxima confianza para afrontar un reto de enorme envergadura.

Entre las decisiones más controvertidas estuvo la incorporación de un nuevo preparador físico, lo que provocó que Antonio Pintus quedara apartado de la primera línea.

Antonio Pintus, en el césped del Santiago Bernabéu Europa Press

El italiano, considerado uno de los grandes artífices en la sombra de los recientes éxitos del conjunto blanco en la Champions, dejó de ser el máximo responsable de la preparación física, una medida que con el tiempo se ha demostrado que fue desacertada.

Pintus se mantuvo en la estructura del club, aunque relegado al cargo de 'performance manager'. Sin embargo, el elevado número de problemas físicos sufridos por la plantilla a lo largo de la temporada ha llevado a la cúpula del Real Madrid a cuestionar la decisión que había tomado Xabi.

Todo este escenario ha llevado al Real Madrid a comunicarle a Xavi que lo mejor era separar sus caminos y el tolosarra entendió la situación. De este modo, aceptó la propuesta de la directiva y pactó su salida, cerrando una etapa que arrancó con expectativas renovadas y concluyó condicionada por los problemas internos y la ausencia de resultados.