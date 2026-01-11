Marcos Llorente expone su última teoría conspiranoica: "El que no quiere ver la verdad, siempre encontrará excusas"

Marcos Llorente realizando los ejercicios de calentamiento en la previa del partido ante el Sevilla. Europa Press

Marcos Llorente ha dejado atrás el calor de Yeda por el frío de Madrid después de que el Atlético de Madrid cayera eliminado en las semifinales de la Supercopa de España. La diferente época del año le ha servido al futbolista para publicar un nuevo vídeo en sus redes sociales sobre uno de sus temas más habituales, las fumigaciones.

Después de denunciar la comida que reciben los enfermos en los hospitales a principios de mes, el jugador compartió el sábado su teoría de los 'chemtrails', es decir, que las estelas que dejan los aviones en realidad son fumigaciones controladas para cambiar el clima, la naturaleza y controlar a la población.

Estas estelas causarían enfermedades y generarían problemas en la salud de las personas según defiende dicha teoría y también Marcos Llorente.

"Te levantas, miras el tiempo y ves que se nubla en una hora. Acto seguido, miras al cielo azul y te preguntas: ¿cómo puede ser posible eso?, escribió en su cuenta de Instagram acompañado de: "El que no quiere ver la verdad, siempre encontrará excusas".

A continuación ponía otro vídeo en donde se veían esas estelas y una frase: "Y ya estaría".

No es la primera vez que el polivalente jugador del equipo rojiblanco publica contenido en el que asegura que esas estelas que se ven desde su casa no son de aviones.

Marcos Llorente, en un acto con la Selección AFP7 / Europa Press

En una entrevista que concedió a ElDesmarque cuando estaba concentrado con la selección española también habló de ello. "Para mí no es algo normal. Hay miles de personas que me escriben dándome las gracias por hacerlo público. Antes no veía el cielo así. No sé lo que es, pero me llama la atención".

Él es un firme defensor de esta teoría y también de sus métodos para conservar y mejorar su salud. El jugador no se esconde y no tiene ningún problema en divulgarlo, aunque sepa que le puede llevar a que sea muy criticado.

En el universo del alto rendimiento hay futbolistas que destacan por su talento, otros por su fortaleza mental y algunos, como Marcos Llorente, por su inquebrantable obsesión con la salud.

El centrocampista del Atlético de Madrid reveló en octubre los detalles de una rutina personal tan meticulosa como radical, que combina ciencia, disciplina y una conexión casi ancestral con la naturaleza.

El internacional español, conocido por su físico imponente y su capacidad para mantener una forma extraordinaria durante toda la temporada, se define con una frase sencilla: "Todo esto lo hago por la salud".

Despertar con el sol

Su día comienza con una práctica poco común entre los futbolistas de élite. "Me levanto a las ocho y me voy a la calle y espero a que amanezca".

"Cuando amanece y estoy un rato ahí, ya me subo a la habitación y me preparo mi café", explica.

Lo peculiar llega después: "Termino con dos, tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día".