Incendio en el Valencia: piden la dimisión de Corberán y los jugadores abandonan Mestalla escoltados por la Policía

La Policía escolta a los jugadores del Valencia a la salida de Mestalla Captura de pantalla

El Valencia CF vive otro capítulo de la interminable crisis de los últimos años. La noche del sábada quedará marcada como un punto de inflexión en la relación entre la afición y un equipo que se hunde en la clasificación.

El empate 1-1 ante el Elche, que mantiene al conjunto che en puestos de descenso con apenas 17 puntos, desencadenó una oleada de protestas sin precedentes que obligó a los jugadores a abandonar Mestalla escoltados por la Policía Nacional.

La tensión comenzó mucho antes del pitido inicial. Cerca de 150 aficionados recibieron el autobús del equipo en los alrededores del estadio con pitos, pancartas contra Peter Lim y un ambiente de hostilidad absoluta.

Los jugadores fueron abucheados durante el calentamiento, y cuando se anunció el nombre de Carlos Corberán por megafonía, los silbidos arreciaron con especial virulencia. La grada de animación llegó al extremo de dar la espalda al terreno de juego en el primer minuto como gesto de repulsa.

Durante todo el encuentro, Mestalla se convirtió en un polvorín. Los cánticos de "Corberán, dimisión", "Jugadores, mercenarios" y el recurrente "Peter Lim vete ya" no cesaron en ningún momento.

Pancartas contra Peter Lim, dueño del Valencia CF, en Mestalla EFE

La indignación alcanzó su punto álgido en el minuto 75, cuando Grady Diangana adelantó al Elche con un golazo desde fuera del área. Las amenazas se hicieron audibles: "No vais a salir", gritaban sectores de la grada. Un penalti convertido por Pepelu en el minuto 87 salvó el empate, pero no calmó los ánimos.

Bloqueo a la salida

Lo peor llegó tras el partido. Aproximadamente 300 seguidores se concentraron en la Avenida de Suecia, frente a la puerta principal del estadio, bloqueando la salida habitual de los futbolistas.

La situación se tornó tan peligrosa que los jugadores no pudieron caminar hasta el garaje cercano para recoger sus vehículos, como hacen habitualmente.

En su lugar, tuvieron que subir a un autobús preparado en la misma puerta de Mestalla y abandonar las instalaciones cerca de medianoche escoltados por dos furgones policiales con destino a la ciudad deportiva de Paterna.

Esta explosión de malestar responde a una situación deportiva límite. El Valencia encadenó su sexto partido consecutivo sin ganar, cerrando la primera vuelta en la decimoctava posición.

El equipo suma apenas tres victorias en toda la temporada, no ha ganado ningún partido fuera de casa y ha encajado 30 goles, la segunda peor defensa de Primera División. Es la tercera ocasión esta campaña que el conjunto valencianista cae a puestos de descenso.

Pese a la gravedad de los acontecimientos, desde el club no se plantea de momento el cese de Corberán, quien reconoció que entiende la frustración porque "la dinámica y los resultados no son los esperados".

Protestas de aficionados del Valencia CF dentro de Mestalla EFE

Sin embargo, la presión aumenta jornada tras jornada sobre un técnico que la pasada temporada logró el milagro de la salvación cuando el equipo era penúltimo.

La crisis del Valencia trasciende lo deportivo. Es el reflejo de años de gestión cuestionada bajo la propiedad de Peter Lim, de un proyecto sin rumbo y de una afición que ha agotado su paciencia ante un equipo histórico del fútbol español al borde del abismo.