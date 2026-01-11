Fernando Torres (41), exjugador, sobre sus ingresos del fitness: "Es una manera de organizar la vida fuera del campo"

Fernando Torres ha demostrado que su capacidad para marcar goles no se limita únicamente a los terrenos de juego. A sus 41 años, el exdelantero del Atlético de Madrid ha logrado reinventarse como empresario y entrenador, consolidando un proyecto de fitness que, tras años de dificultades, finalmente ha alcanzado la rentabilidad.

En 2014, Torres fundó junto a varios socios la cadena de gimnasios Nine Fitness, con centros en Madrid, Pinto, Valdebebas y Aranjuez.

Los primeros años fueron de crecimiento constante: en 2019 la empresa facturó cerca de 1,9 millones de euros, un 8,7% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, los beneficios se redujeron a poco más de 100.000 euros debido al incremento de inversiones y al aumento del gasto de personal.

La llegada de la pandemia del Covid-19 golpeó de lleno a la compañía, que en 2020 sufrió una caída del 43% en la facturación y pérdidas superiores a los 200.000 euros.

Lejos de abandonar el proyecto, Torres decidió apostar fuerte. "Estoy en casa y tengo la responsabilidad de seguir aprendiendo cada día", afirmó el exdelantero, demostrando la misma determinación que le caracterizó durante su carrera como jugador.

Fernando Torres celebra el gol contra el Getafe. Chema Moya EFE

En los últimos años, el exfutbolista ha impulsado varias ampliaciones de capital con inyecciones que superan los 750.000 euros, elevando el capital social de la empresa hasta 1,6 millones de euros.

Gracias a esos esfuerzos, en 2024 la compañía volvió a números positivos, con un beneficio cercano a los 9.000 euros y unos ingresos de 1,8 millones. Aunque modestos, esos resultados reflejan un cambio de tendencia y el inicio de la consolidación de la cadena.

El modelo de negocio combina gimnasios completos y centros más pequeños bajo el concepto Space by Nine Fitness. El propio Torres es la imagen con la que han decidido atraer a los clientes, con tarifas que rondan entre los 65 y los 110 euros mensuales según el plan elegido.

La pérdida de su padre en abril de 2024 supuso un duro golpe para el entrenador. "Él fue quien me llevó de la mano al fútbol y quien siempre me ayudó en cada decisión", confesó Torres tras el fallecimiento.

En paralelo a su carrera empresarial, Torres asumió en 2024 el cargo de entrenador del Atlético de Madrid B, con un contrato ampliado hasta 2027. Su objetivo es inculcar no solo técnica, sino también valores como el esfuerzo, la humildad y la pertenencia al club a los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar al primer equipo.

A mediados de junio de 2025, Torres y sus socios inyectaron 466.528 euros adicionales en Nine Fitness. Sin embargo, el 22 de julio, VivaGym incorporó dos gimnasios de Nine Fitness Group a su red, concretamente los centros de Pinto y Aranjuez, ambos al sur de la Comunidad de Madrid.

Torres ha sabido reinventarse sin renunciar a sus raíces. Hoy, con 41 años, prefiere un segundo plano, centrado en el trabajo diario desde los banquillos y los gimnasios, demostrando que la vida después del fútbol también puede estar llena de goles.