"Queremos a alguien que sienta el club": el sevillismo, expectante ante las ofertas de Sergio Ramos y el capital extranjero

El cisma institucional que rodea al Sevilla Fútbol Club en los últimos años ha hecho mella en un equipo que navega en los últimos tres años en un caudal peligroso que puede desembocar en el descenso a Segunda División.

Desde la consecución de la séptima Europa League en la 22-23 que dio acceso al club hispalense a jugar la Champions en la 23-24 -eliminado en fase de grupos al quedar último-, su presencia en las competiciones europeas ha desaparecido y el objetivo ha pasado a ser la permanencia.

Un propósito demasiado duro y también triste para una afición que ha visto cómo en los últimos años han vivido noches europeas mágicas y que ahora eso forma parte del recuerdo. El Sevilla se ha instalado en la zona media-baja de la clasificación en La Liga en los últimos años y ni siquiera la Copa del Rey alivia el sufrimiento, más bien lo agudiza.

El año nuevo no ha comenzado de la mejor manera en lo deportivo -derrota ante el Levante en el Sánchez Pizjuán-, pero las noticias y rumores no han cesado en lo extradeportivo con un posible interés de Sergio Ramos en la venta del Sevilla Fútbol Club.

EL ESPAÑOL habla con Carlos Jiménez, representante de la Federación de Peñas Sevillistas, que cuenta el sentir de la afición hispalense y la manera en la que están viviendo las noticias que pueden arrojar algo de luz en la oscuridad que se ha apoderado del club.

A tenor de la información publicada por The Athletic, a expensas de un análisis profundo de las cuentas del club, el de Camas ha presentado una oferta -junto con un grupo inversor- que rondaría los 400 millones de euros.

No obstante, todo está cogido con pinzas puesto que Due Diligence está haciendo un estudio pormenorizado sobre las verdaderas cuentas económicas en Nervión, puesto que se habla de una deuda de 180 kilos.

"La percepción que se tenía de Sergio Ramos aquí con anterioridad de cómo se fue en su primera etapa cuando sale de la cantera y lo fichó el Madrid a cuando ha vuelto en esta segunda etapa ha cambiado, claro, algo ha cambiado. Pero tampoco es que se haya convertido en un ídolo de la afición", relata para este periódico Carlos Jiménez.

Una de las claves de la oferta de Ramos y el grupo inversor que encabezaría reside en que los 400 millones se destinarían al 'valor empresarial' del club, es decir, no incluiría una inyección económica vía ampliación de capital con la que sanear las cuentas para empezar 'desde cero'.

Este hecho sería un obstáculo en el proceso ya que la intención del Sevilla con la posible venta pasa precisamente por recuperar potencial económico para regresar cuanto antes a los éxitos deportivos.

"El aficionado del Sevilla está a la expectativa, haciéndose muchas preguntas sobre las diferentes ofertas que pudieran cuajar, si es que cuaja alguna, tal y como se habla públicamente", añade el representante de la Federación de Peñas Sevillistas.

Una operación compleja

A día de hoy, hay tres posibles ofertas que si bien aún no la manejan las grandes familias decididas a vender -y que aglutinan algo más de la mitad de las acciones-, sí tienen conocimiento de ellas.

Además de la oferta de Sergio Ramos, una empresa norteamericana habría hecho una propuesta que en principio rondaría los 3.400 euros por acción, una cifra bastante superior a los 2.500 que ofrecen Antonio Lappí y Federico Quintero, la conocida como 'Tercera Vía'.

No obstante, las cuentas del Sevilla habrían echado para atrás a los americanos, quienes ahora no pasarían de 2.700 por acción. Vuelta a la casilla de salida.

"Lo que el aficionado quiere, se llame como se llame, es que al menos ese condimento de sentimiento, puesto que el fútbol se ha convertido en una empresa y en un negocio, que por lo menos la gestión que esté al frente del club, si es nueva, que esté en manos de un sevillista, aunque después el capital pueda venir de donde pueda venir", reconoce el aficionado del Sevilla.

"Si al final la gestión está en manos de sevillistas lo vería con mejores ojos que si fuera solamente pura y duramente un fondo de inversión extranjero y que tuviera más frialdad a la hora de las decisiones y no ese sentimiento sevillista que por lo menos los aficionados atesoramos", expone Carlos.

La oferta de Sergio Ramos constaría de unos 400 millones de euros entre asumir el pasivo y comprar aproximadamente el 85% de las acciones, resultado de sumar ese alrededor del 40% que maneja José María del Nido Benavente y otro 45 % entre las familias Carrión, Alés, Guijarro y Castro, actualmente en el gobierno del club, así como A-Cab, la aseguradora que se quedó con la parte que gobernaba 777partners.

El sentir del aficionado

"Que Sergio Ramos salve al club o no, que compre el club o no y que vaya a ser bienvenido o no, dependerá de los resultados. Al final el fútbol son resultados, no Sergio Ramos sino la gestión que sea.Ya te digo que aquí no hay mesías.

El fútbol cada vez adolece más del sentimiento que tenemos los aficionados, ha cambiado mucho en las últimas tres décadas. Los clubes son ahora propiedad de sociedades anónimas deportivas que son empresas que van al negocio y los consejeros, los que están al frente, van al interés económico.

Queremos que el Sevilla vuelva a ser el Sevilla que hemos conocido en los últimos 20 años a excepción de los últimos tres que estamos atravesando ahora

Si llega alguien diferente a los que están tiene que tener un proyecto y el sevillista lo quiere conocer, quiere saber con detalle cómo se va a gestionar el club, quién va a estar al frente de la entidad y de qué forma la sociedad va a paliar las diferentes carencias que pueda tener a día de hoy: la deuda económica, el asunto deportivo, la estrategia deportiva.

De primera hay que tener cautela y hay que estar a la expectativa como te digo y con la incertidumbre que vivimos de bueno, de saber lo que sabemos por prensa y no tener detalles más allá que lo poco que se va conociendo y con la complejidad de esta operación como te digo de este tipo de operaciones pues es normal que haya ese hermetismo", concluye Carlos Jiménez.