Xabi Alonso, a vida o muerte en una Supercopa que siempre dicta sentencia: primer examen el derbi, con el recuerdo del 5-2

Xabi Alonso, saludando a Simeone antes del derbi del pasado mes de septiembre Europa Press

Arabia Saudí se ha convertido en el tribunal que juzga temporadas enteras en el fútbol español. Desde 2020, cuando la Supercopa de España estableció su residencia en Yeda, el torneo ha adquirido una dimensión profética que trasciende la simple conquista de un título.

Quien levanta el trofeo en tierras saudíes suele acabar dominando La Liga al cierre del curso. Solo en la edición de 2021, disputada excepcionalmente en Sevilla por la pandemia, se rompió esa correlación cuando el Athletic conquistó el título.

En las cinco ediciones celebradas en Arabia -2020, 2022, 2023, 2024 y 2025-, el campeón de la Supercopa invariablemente se alzó después con el campeonato doméstico.

Para Xabi Alonso, este torneo representa mucho más que una oportunidad de conquistar su primer título al frente del Real Madrid. Es, sin exageración, un examen de vida o muerte profesional.

El técnico tolosarra aterriza en Yeda con su continuidad en el banquillo blanco pendiendo de un hilo tras meses convulsos que han sembrado dudas sobre su capacidad para gestionar el proyecto merengue.

La realidad es que la supervivencia del proyecto de Xabi Alonso no resistirá una debacle en esta Supercopa. Una eliminación en semifinales o, peor aún, un resultado desastroso en una potencial final significaría el fin de su aventura en el club donde sí triunfó como futbolista.

El contexto no admite tibiezas: el Real Madrid necesita recuperar autoridad, confianza y, sobre todo, sensaciones futbolísticas que han brillado por su ausencia durante largos tramos de la temporada.

Xabi Alonso, a la llegada de la expedición del Real Madrid a Yeda EFE

El arranque había sido prometedor. Siete victorias consecutivas proyectaban la imagen de un entrenador capaz de imprimir su sello en el vestuario más exigente del planeta.

El 5-2 no se olvida

Pero aquella racha inmaculada se estrelló de la manera más dolorosa posible: un humillante 5 a 2 en el estadio Metropolitano que representa, hasta la fecha, el peor resultado de la temporada para el conjunto blanco.

Aquel 27 de septiembre quedó grabado a fuego. Julián Álvarez firmó un doblete espectacular que incluía un tiro libre para el recuerdo, mientras Sorloth, Le Normand y Griezmann completaban la goleada colchonera.

Aunque Mbappé y Arda Güler habían dado momentáneamente la vuelta al marcador en la primera mitad, el Real Madrid se desmoronó tras el descanso en un ejercicio de superioridad táctica de Diego Pablo Simeone sobre Xabi Alonso.

El argentino ganó con claridad la batalla estratégica, exponiendo las carencias defensivas y la fragilidad psicológica de un Madrid que comenzó ahí su espiral de dudas.

Desde aquella tarde aciago en el Metropolitano, el proyecto de Xabi se ha tambaleado entre la esperanza y la decepción. Noviembre y diciembre fueron meses especialmente complicados.

El equipo encadenó tres empates consecutivos en Liga antes de caer en casa ante el Celta de Vigo, permitiendo que el Barcelona le sacara cuatro puntos de ventaja cuando apenas semanas antes los blancos habían disfrutado de cinco puntos de colchón.

En Champions League, la situación no mejoró: derrotas dolorosas ante el Liverpool y, sobre todo, ante el Manchester City en el Bernabéu dejaron al conjunto merengue en una posición preocupante.

Las lesiones se han acumulado de forma alarmante. Éder Militao no regresará hasta abril, mientras que Trent Alexander-Arnold permanecerá fuera hasta febrero. El caso de Kylian Mbappé ha sido particularmente problemático, hasta el punto de que el club ha decidido cambios en la preparación física incorporando a Niko Mihić al día a día del equipo.

La ausencia del francés para la Supercopa -aunque el club insiste en no descartarle para la final, si se juega- representa un golpe significativo, aunque paradójicamente el equipo dio un paso adelante sin él en el reciente 5 a 1 ante el Betis.

Precisamente esa goleada al conjunto verdiblanco supuso un balón de oxígeno vital para Xabi Alonso. Gonzalo García, canterano de apenas 21 años, firmó un triplete memorable que hizo enloquecer al Bernabéu y demostró que el banquillo todavía esconde recursos.

Los tres goles del joven delantero -de cabeza, con la derecha y con la zurda- fueron acompañados por tantos de Asencio y Fran García, dos canteranos más que reforzaron la idea de que la cantera puede ser solución en momentos de crisis.

Esa victoria ante el Betis representa la cuarta consecutiva para el Real Madrid, una racha que ha devuelto cierta calma al entorno y ha permitido a Xabi Alonso viajar a Arabia sin el acoso mediático que parecía inevitable hace apenas tres semanas.

Xabi Alonso felicitando a Gonzalo García tras su hat-trick contra el Betis EFE

Sin embargo, el técnico vasco es perfectamente consciente de que esas cuatro victorias no han disipado las dudas fundamentales sobre el rendimiento colectivo del equipo.

En rueda de prensa tras el triunfo ante el Sevilla, previa al parón navideño, Xabi admitió con franqueza las deficiencias: "Hay que mejorar en varias facetas: cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos dar otra intención y otro ritmo al juego, y combinar el control con más verticalidad".

El entrenador ha intentado contextualizar los problemas apelando a las numerosas bajas -hasta nueve entre lesionados y sancionados en algunos partidos- pero es consciente de que en el Real Madrid las excusas tienen fecha de caducidad.

La semifinal ante el Atlético de Madrid adquiere, por tanto, dimensiones épicas. No es simplemente un derbi madrileño, ni siquiera solo una semifinal de Supercopa. Es el reencuentro con el equipo y el entrenador que iniciaron el declive de Xabi Alonso esta temporada.

Simeone ya 'despidió' a un entrenador en esta competición: en 2020, su victoria ante el Barcelona en la semifinal precipitó la salida de Ernesto Valverde del banquillo azulgrana. El precedente, dado que comparten escenario, es inquietante para Xabi.

El 'Cholo' llega a esta cita con la ventaja psicológica de aquel 5-2, pero con una temporada irregular a sus espaldas. Prácticamente fuera de la lucha por La Liga -once puntos por detrás del Barcelona- y con un rendimiento intermitente en todas las competiciones, el Atlético necesita igualmente un título que dé sentido a una campaña que no está cumpliendo expectativas.

La historia de la Supercopa en su formato actual añade presión adicional. Desde que se disputa con cuatro equipos en Arabia, el torneo se ha convertido en un indicador fiable del estado de forma de los grandes. El Real Madrid ganó en 2020, 2022 y 2024, años en los que después conquistó La Liga.

El Barcelona triunfó en 2023 y 2025, temporadas en las que igualmente se alzó con el campeonato doméstico. La correlación es demasiado evidente para ignorarla.

Simeone, tras dar su rueda de prensa previa a las semis de la Supercopa de España EFE

Para Xabi, una victoria en esta Supercopa no solo significaría su primer título como entrenador del Real Madrid, sino la posibilidad de revertir la narrativa negativa que ha rodeado su gestión.

Le daría autoridad en el vestuario, margen de maniobra ante la directiva y, sobre todo, el impulso anímico que un equipo necesita para afrontar una segunda mitad de temporada decisiva.

Por el contrario, una derrota ante el Atlético -especialmente si fuera abultada o evidenciara nuevamente inferioridad táctica- dejaría a Xabi en una situación insostenible.

El precedente de Carlo Ancelotti es revelador: el italiano sobrevivió a la goleada del Barcelona en la final de la Supercopa de 2025, pero su situación quedó tan deteriorada que acabó por salir del club. Y el de Tolosa no disfruta del crédito acumulado que tenía Ancelotti tras ganar dos Champions en tres años.

Xabi Alonso afronta, por tanto, la cita más transcendental de su incipiente carrera como entrenador del Real Madrid. La Supercopa de España volverá a ejercer de juez implacable, como ha hecho sistemáticamente desde que se estableció en Arabia Saudí.

El derbi ante el Atlético de Simeone determinará si el proyecto del tolosarra merece una segunda oportunidad o si, por el contrario, el club blanco necesita buscar otro rumbo.

El recuerdo de la goleada de septiembre sigue vivo, y solo una respuesta contundente sobre el césped del Rey Abdullah puede exorcizar ese fantasma. Arabia dicta sentencia, y Xabi Alonso está a punto de conocer su veredicto.