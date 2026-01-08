La Supercopa podría despedirse de la semana de Reyes: la RFEF estudia retrasarla a febrero ante las quejas de los clubes

La Real Federación Española de Fútbol trabaja en una profunda reestructuración del calendario de sus principales competiciones. El objetivo principal es cambiar la fecha de la Supercopa de España, que actualmente se disputa en la primera semana de enero, coincidiendo con las celebraciones de Reyes, hacia la primera semana de febrero a partir de 2027.

Esta decisión surge tras múltiples reuniones entre la directiva de Rafael Louzán y los representantes de los cuatro clubes habitualmente implicados en el torneo: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Durante estos encuentros, todos los participantes manifestaron su malestar con el calendario actual, que afecta significativamente a jugadores, cuerpo técnico, directivos y trabajadores de los clubes, obligados a viajar en plenas fechas navideñas.

El inconveniente resulta especialmente evidente cuando la Supercopa se celebra fuera de España, como ocurre desde hace varios años en Arabia Saudí.

Las expediciones de Barça y Athletic tuvieron que desplazarse a Yeda el 5 de enero por la tarde, en pleno día de Reyes, para disputar la primera semifinal de esta edición. La próxima temporada, la competición caería entre el 4 y 10 de enero, fechas que los clubes rechazan categóricamente.

La solución

Para facilitar este cambio, la Federación planea adelantar las eliminatorias de Copa del Rey, liberando así espacio en el calendario. La nueva fecha propuesta, situada una semana después de la última jornada de la fase de liga de la Champions League y dos semanas antes de los playoffs de la competición continental, busca encajar mejor en el apretado calendario futbolístico.

Paralelamente, la RFEF negocia la sede de la próxima edición con Qatar, que albergará la Supercopa de 2027 en Doha. Esta decisión responde a la imposibilidad de disputarla en Arabia Saudita debido a la celebración de la Copa Asia en ese país.

La situación ha abierto una ventana de oportunidad para la Federación, que aprovecha estas negociaciones para discutir también el nuevo contrato a partir de 2030 con qataríes y saudíes.

El componente económico mantiene su peso determinante en estas decisiones. La Federación ha duplicado los derechos de emisión, pasando de 3 a 6 millones de euros, lo que incrementa proporcionalmente los ingresos de los clubes participantes. El Athletic Club percibe 1,8 millones, el Atlético de Madrid 2,8 millones, mientras que Real Madrid y Barcelona se reparten aproximadamente 6 millones cada uno.

El estadio de La Cartuja durante la última final de la Copa del Rey EP

En cuanto a la Copa del Rey, persiste la incertidumbre sobre la fecha definitiva de la final. Originalmente programado para el 25 de abril, tuvo que ser modificado debido a la Feria de Sevilla. Ahora, la decisión final depende de la trayectoria del Betis, tanto en la propia Copa como en la Europa League, dado que el equipo sevillano utiliza La Cartuja como estadio habitual.

La RFEF busca así consenso entre todas las partes involucradas para diseñar un calendario más equilibrado que respete las festividades tradicionales y optimice el rendimiento deportivo de los clubes españoles en competiciones nacionales e internacionales.