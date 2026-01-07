Sergio León (36), futbolista, de Primera a jugar en el equipo de su pueblo: "Si gestiono bien las cosas, tengo la vida resuelta"

La carrera que ha seguido Sergio León en el fútbol es atípica: se formó en la cantera del Betis, club al que llegó con 15 años y con el que acabó debutando como profesional antes de iniciar un largo recorrido por distintos equipos.

Jugó muchos años en Primera División -también en Segunda- hasta que decidió fichar por el Atlético Palma del Río, el equipo de su pueblo.

A lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como Reus, Elche, Osasuna, Real Betis, Levante y Real Valladolid, viviendo etapas destacadas como su temporada en el Elche, donde fue máximo goleador de Segunda División con 22 tantos.

El delantero cordobés ha convertido su relación con el dinero y su futuro en una especie de manifiesto vital: el fútbol le ha dado lo suficiente como para vivir tranquilo, pero su prioridad nunca ha sido exprimir hasta el último euro, sino gestionar bien lo que ya tiene y preservar su felicidad.

En una reciente entrevista para Estadio Deportivo, Sergión León reconocía que el factor económico había dejado de ser el eje de sus decisiones profesionales: "Yo soy de los que piensa que el dinero no da la felicidad. Ahora mismo medio tengo la vida resuelta si sé gestionar las cosas bien".

Sergio León, durante un partido con el Real Valladolid ante el Real Madrid. Europa Press

Esa frase condensa una filosofía muy clara: el delantero entiende que su carrera le ha generado un colchón suficiente, siempre y cuando administre con cabeza lo que ha ganado.

No presume de grandes lujos, sino de estabilidad y de la tranquilidad de saber que, si no malgasta ni se equivoca, su futuro financiero está bajo control.

La visión de León choca con la imagen tópica del futbolista que persigue el contrato más alto hasta el último día de su carrera. El cordobés no oculta que ha renunciado a cifras mareantes: "¿Si he perdonado mucho dinero? Yo soy de los que pienso que primero está la felicidad", confesó.

En el programa El Chiringuito, el delantero fue aún más gráfico al desvelar una tentadora oferta del fútbol chino cuando militaba en el Real Betis: "Dije que no a cuatro millones de euros".

Esa escala de prioridades se refleja también en su elección de equipo y de lugar para vivir. A los 36 años, cuando muchos futbolistas apuran sus últimos contratos lejos de casa, Sergio León decidió volver a su origen y jugar en el Palma del Río Atlético, en la División de Honor Andaluza.

"Le dije a mi mujer que si ella y los niños estaban felices en el pueblo… Decidí jugar en Palma del Río, para que en los últimos años de mi carrera mis hijos me viesen jugar en el pueblo", explicó, subrayando que el arraigo y la vida cotidiana pesan más que un salario superior en el extranjero.

"Me arrepiento por el dinero, pero el dinero no me ha dado la felicidad que he vivido durante esos años", añadió, dejando claro que su balance personal va mucho más allá del saldo en la cuenta corriente.

Aunque el delantero no ha detallado públicamente en qué invierte o cómo estructura su patrimonio, sí deja entrever que su estrategia pasa por la prudencia, la contención del gasto y la apuesta por un entorno que no le obligue a vivir por encima de sus posibilidades.

Una vida tranquila

En su caso, haber rechazado millones a cambio de seguir en su pueblo o de priorizar la felicidad familiar es también una forma de inversión: menos riesgo, menos exposición y más control sobre su presente.

El resultado es el retrato de un futbolista que mira a su futuro con calma y que entiende que, a estas alturas, su verdadero lujo no es el dinero, sino poder gestionar su vida a su manera.