La oferta bomba de Sergio Ramos por el Sevilla, una tentativa ‘preliminar’ a la espera de estudio por los accionistas

Tras el bombazo inicial de año nuevo, empiezan a llegar algunos detalles sobre la forma en que la oferta liderada por Sergio Ramos para comprar el Sevilla ha llegado a la capital andaluza, donde se vive algo similar al shock tras el anuncio.

El 'sobre' aterrizó en manos de las grandes familias decididas a vender –y que aglutinan algo más de la mitad de las acciones– justo en las fiestas navideñas, y por lo tanto aún debe estudiarse en detenimiento su contenido para saber qué recorrido puede tener.

Se piensa en cualquier caso que la propuesta de Ramos, que según The Athletic ronda los 400 millones y está respaldada por un fondo americano de envergadura, es "muy preliminar" pese al enorme revuelo causado.

Esto es porque se ha lanzado sin contactos previos que les permitan conocer un asunto clave para definir la propuesta y saber si de verdad pueden competir con otros grandes pretendientes por el club.

Es decir: cuánta deuda están dispuestos a descontar Ramos y los socios que le acompañan de esos 400 millones. Porque el resultado de esa resta llevará hasta el precio por acción, la cifra verdaderamente decisiva para los accionistas.

Deuda y ampliación de capital

De esos interrogantes, que subraya también la información de The Athletic, se deriva la sorpresa en Sevilla por las noticias aparecidas.

Es muy pronto, se insiste, para la euforia, teniendo en cuenta que es imposible por ahora aseverar si al final la propuesta que lidera Ramos incluirá como deuda, por ejemplo, el préstamo que CVC realizó tras la pandemia a clubes de primera y segunda división, y que supera en el caso del club de Nervión los 100 millones de euros.

Es algo que cambiaría sustancialmente el precio por acción y podría alejarle de otros pretendientes.

Hasta que eso se aclare, el hermetismo se ha instalado entre los accionistas, que se fueron de vacaciones con varias ofertas sobre la mesa. Siete eran las grandes opciones, o así lo entendían, de entre la maraña recibida.

Éstas eran bastante similares entre sí. Con origen sobre todo extranjero, en EEUU, Oriente Medio y América Latina, el grueso aceptaba que la deuda a descontar estuviera en algún punto entre los 70 y 80 millones, aproximadamente.

Esto implicaba que las mejores propuestas superaran los 3.500 euros por acción.

Por lo menos en el caso de los extranjeros, porque la otra oferta local, al frente de la cual está el empresario sevillano Antonio Lappí, quedaba en un tercio de este precio al pedir descontar una cantidad mucho mayor de deuda, y que incluía el citado préstamo de CVC.

Pero había otra cuestión esencial que también queda por aclarar en el golpe de efecto de Ramos. Los pretendientes extranjeros agregaban a su oferta la promesa de acometer una ampliación de capital que rondaría los 100 millones de euros.

Es una cantidad que se destinaría en exclusiva a fichar. Y esta idea gusta a los grandes accionistas, que entienden que el cambio de manos va a traer no sólo dinero, sino también un proyecto de futuro a Nervión, donde se quiere volver a revivir la etapa de la consecución de títulos.

Que el exsevillista y sus compañeros de propuesta puedan igualar esta intención contará y mucho en el momento de las deliberaciones.