La cantera sale al rescate de Xabi Alonso: Gonzalo se doctora, vuelve a tirar la puerta abajo y es el salvavidas para la Supercopa

El Real Madrid recibió la llegada de los Reyes Magos antes de tiempo por medio de Gonzalo García, la solución a la baja de Kylian Mbappé. El francés sufre un esguince de rodilla y estará alejado de los terrenos de juego durante un tiempo indeterminado, pero Xabi Alonso ya tiene a su sustituto.

Hay un dicho popular que dice "no hay mal que por bien no venga" y eso es precisamente lo que le ha ocurrido al canterano, quien ha aprovechado la lesión del francés para reivindicarse como ya hizo en el Mundial de Clubes.

Gonzalo pasó desapercibido la temporada pasada para Carlo Ancelotti y en su primera oportunidad de demostrar lo que vale no decepcionó. Xabi apostó por él en Estados Unidos y el ahora 16 no decepcionó: cuatro goles y una asistencia, siendo el máximo goleador del Real Madrid.

No obstante, su protagonismo se fue diluyendo conforme Mbappé iba recuperando su estado de forma más óptimo.

Hasta el partido ante el Betis, Gonzalo había sido titular únicamente en tres partidos (uno de Liga ante el Espanyol, otro de Champions ante el City -Kylian estaba lesionado- y el de Copa del Rey ante el Talavera de la Reina).

Gonzalo celebra el segundo de sus tres goles en la victoria ante el Betis. EFE

Con solo 328 minutos en sus piernas en 25 partidos, la pólvora del madrileño se había resentido. La última vez que vio portería fue el 5 de julio en la victoria ante el Borussia Dortmund, aunque a pesar de los pocos minutos el tolosarra seguía apostando en él.

El canterano le tenía la partida ganada a Endrick, quien llegó en 2023 en un traspaso que le costó al Real Madrid 35 millones de euros más 25 en variables y 15 en impuestos. El brasileño, resignado, perdió la paciencia y ha acabado haciendo las maletas al Olympique de Lyon en forma de cesión.

Una paciencia que no dejó de tener en ningún momento Gonzalo García, quien esperó paciente su momento. Y es que el silencio es muchas veces el síntoma más claro de la inteligencia humana.

"Al final es verdad que están siendo pocos minutos pero porque delante está Mbappé que lleva una temporada espectacular. Prácticamente a gol por partido. Es el mejor jugador del mundo por lo que yo lo que tengo que hacer es centrarme en mí y dar lo máximo en todos los entrenamientos", reconoció al término del partido contra el conjunto verdiblanco.

Su oportunidad llegó el domingo ante un Betis invicto a domicilio, en el primer partido del año y en el Bernabéu, delante de su afición; pero lejos de achicarse, el 16 se lució.

Una tarde soñada

La baja de Mbappé provocó que Xabi Alonso, tanto tiempo después, le entregara el micrófono al canterano. Y Gonzalo habló con tres goles, a dúo con el renacido Rodrygo, pero interpretando él los solos ante un Betis que se marchó goleado.

Los firmó de todos los colores: desmarque y remate de cabeza, control y latigazo imparable y taconazo mágico. De cabeza, con la pierna derecha y con la izquierda. Así de simple lo hizo un delantero que había desaparecido del mapa tras sacudir el mundo del fútbol en el Mundial de Clubes.

UN TACONAZO PARA UN HAT-TRICK INOLVIDABLE



¡Gonzalo está tocado por la varita! 🪄#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/jljwJVZxBI — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026

El canterano hizo enloquecer al Bernabéu y demostró que puede ser la referencia en el ataque del Real Madrid si finalmente se acaba confirmando que Mbappé no podrá estar en Arabia Saudí.

Ante el Betis firmó su primer hat-trick con la camiseta del equipo de sus sueños, aunque mantiene los pies en el suelo. "Esto es el Real Madrid, la competencia es máxima aquí y sé que soy el suplente natural de Mbappé... pero el míster y todos los compañeros siempre me dan la confianza para que lo pueda hacer lo mejor posible", reconoció tras el partido.

🗣️ Gonzalo: "Delante de mí tengo a los mejores jugadores del mundo. Yo me centro en mí y en ayudar"#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/W7L6AinkiP — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026

La actuación de Gonzalo provocó que Xabi Alonso se deshiciera en elogios hacia su jugador en rueda de prensa: "Estaba con ganas de marcar aquí y me alegro mucho por él, por su trabajo cuando juega y no. Es un gran ejemplo de canterano y le felicito por el partido. Y le animo a seguir así".

No obstante, la alegría del tolosarra fue aún mayor cuando en la rueda de prensa los periodistas le dieron la noticia de que el Real Madrid había conseguido un hito que no se veía en el club desde 1989.

Una manita 'made in Valdebebas'

Gonzalo García lideró la rebelión de los canteranos del Real Madrid en una tarde muy especial. Fue un partido único para los jóvenes del Real Madrid: cinco goles del equipo dirigido por Xabi Alonso y los cinco firmados por jugadores de la casa.

Tres llevaron la firma de un Gonzalo García brillante, mientras que Asencio y Fran García completaron la exhibición.

Gonzalo se abraza con Xabi Alonso tras ser sustituido en el partido ante el Betis. EFE

Hacía más de tres décadas que el Real Madrid no anotaba cinco tantos con jugadores formados en su cantera. La última vez fue el 25 de noviembre de 1989, en un 7-2 ante el Zaragoza en el Bernabéu, con goles de Míchel, Sanchís, Butragueño y un doblete de Martín Vázquez.

"Es un datazo que los cinco goles hayan sido de canteranos, es muy buena noticia por el gran trabajo que se hace en la cantera y porque los que vienen de ahí siempre responden", admitía Xabi Alonso.

Además, hay que remontarse casi 24 años para ver una victoria del Real Madrid por más de dos goles con el sello nacional.

La última vez fue el 14 de septiembre de 2002 frente a Osasuna. Aquel encuentro terminó con un 4-1 con el doblete de Helguera y goles de Raúl y Guti. Cuatro tantos, todos firmados por futbolistas españoles. Un patrón que ahora vuelve a aparecer, aunque desde una realidad más excepcional.

Un sello 100% nacional

En aquella tarde de 2002, también en el Bernabéu, el entonces vigente campeón de Europa arrancó el partido con seis españoles en el once inicial: Iker Casillas, Míchel Salgado, Fernando Hierro, Iván Helguera, Guti y Raúl. Con el paso de los minutos, la presencia nacional incluso fue en aumento.

Albert Celades sustituyó a Conceiçao y el Real Madrid llegó a reunir a siete españoles de forma simultánea sobre el césped. Más adelante también participaron Fernando Morientes, en lugar de Guti, y Óscar Miñambres, que relevó a Salgado. Hasta nueve jugadores españoles tuvieron minutos.

El encuentro ante el Betis dibuja un escenario muy distinto. El Madrid sólo presentó de inicio a Asencio, Carreras y Gonzalo. Tres españoles, una cifra que contextualiza por sí sola el dato goleador.

Durante el partido ingresaron Fran García y Dani Ceballos, pero ni siquiera así se superó la barrera de los cuatro españoles coincidiendo a la vez en el campo: Asencio, Carreras, Gonzalo y Ceballos.

El Real Madrid afronta ahora el reto de la Supercopa de España, competición que puede definir el futuro de Xabi Alonso en el banquillo. Cada partido se ha convertido en un 'match-ball' para él y este torneo puede ser un punto de inflexión de cara a la segunda parte de la temporada.

Ante el Betis el Real Madrid mejoró de forma considerable, aunque son los títulos los que dictan sentencia y el conjunto blanco se juega el primero esta semana. El derbi ante el Atlético de Madrid el jueves, clave.