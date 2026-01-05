El Bayern tiembla ante el deseo de Lennart Karl, su nueva estrella: "Algún día quiero jugar en el Real Madrid, es mi club"

Lennart Karl se ha convertido en el nombre propio del fútbol alemán y en uno de los talentos llamados a marcar una época en el panorama europeo.

Con solo 17 años, el joven jugador del Bayern ha aprovechado la ausencia de Musiala para irrumpir con fuerza en el primer equipo, ganándose la plena confianza de Vincent Kompany y el cariño del Allianz Arena.

En el club bávaro ya le ven como una pieza clave sobre la que edificar el futuro del club. Y es que Karl ya se ha convertido en el primer futbolista menor de edad en la historia de la Champions League capaz de marcar en tres encuentros consecutivos.

Pese a tener contrato con el Bayern hasta 2028, el prometedor centrocampista fue protagonista el pasado domingo tras hacer unas declaraciones que han generado un gran revuelo en Alemania.

El escenario fue una visita al club de fans del Bayern Múnich en Burgsinn, una localidad cercana a Frammersbach, su ciudad natal. En un ambiente cercano y rodeado de amigos y seguidores bávaros, Karl sorprendió al confesar públicamente su admiración por el Real Madrid.

💣 "Es un sueño jugar en el Bayern, pero ALGÚN DÍA quiero JUGAR en el MADRID".



😳 Las sorprendentes palabras de Lennart Karl, la joven promesa del Bayern Munich.



Vía X: 'Julian_BO4'. pic.twitter.com/PYat3IQO9j — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2026

El momento no dejó indiferente a nadie. Cuestionado por uno de los aficionados sobre si soñaba con jugar algún día en otro club distinto al Bayern, el joven no esquivó la pregunta.

Eso sí, lo hizo pidiendo discreción, una petición que no tardó en quedar en papel mojado: "Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros".

Un sueño de la infancia

La vinculación emocional de Lennart Karl con el conjunto blanco no es reciente. Se remonta, concretamente, a junio de 2018. Por entonces, con apenas 10 años, el futbolista viajó a Madrid para realizar una prueba.

Así lo reveló el periodista Sebastian Leisgang, amigo de la familia Karl, en su podcast 'Y ahora deportes' hace unos días: "Tuvo una prueba con el Real Madrid cuando tenía 10 años. Hubo concentraciones a nivel regional, una de ellas en la región de Aschaffenburg.

"𝑯𝒐𝒍𝒂, 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒛...".



💎 Lennart Karl es 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒖𝒊𝒅𝒂𝒐.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/87TKZM12X4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 9, 2025

De allí avanzó a la siguiente ronda, que se celebró en Memmingen. Allí volvió a triunfar y fue invitado a viajar a Madrid para ir al Bernabéu, pero, como saben, el acuerdo con el Real Madrid no funcionó".

Ya en clave de selección, Karl también compartió con los aficionados cuál es su gran objetivo a corto plazo: convencer a Julian Nagelsmann para estar presente en el próximo Mundial con Alemania. "Claro que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir a un Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa".