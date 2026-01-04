Un famoso tiktoker visita el Camp Nou y desvela un detalle revolucionario: "Por fin se hace esto en un estadio"

Tras el regreso del Barça al Spotify Camp Nou el 22 de noviembre del 2024, el estadio ha vuelto a erigirse como el epicentro del barcelonismo. Las obras aún no están terminadas, pero para el club volver a su feudo es algo capital.

Es recuperar una seña de identidad que se había perdido tras jugar en Montjuïc y el Johan Cruyff. Entre las múltiples novedades que presenta el renovado estadio azulgrana, el creador de contenido @josepdt11 ha destacado un detalle que considera revolucionario y que marca un antes y un después en la experiencia de los espectadores.

Bajo el título contundente "Por fin se hace esto en un estadio", el tiktoker y periodista deportivo analizó tras el partido ante el Atlético de Madrid una innovación tecnológica que supone un salto cualitativo respecto a lo existente hasta ahora en el estadio.

El creador de contenido arranca su intervención subrayando que se trata de una medida inédita para él: "Probablemente es algo que se haga en muchos estadios, pero yo a todos los que he ido (como los de Alemania en la Eurocopa) y grandes estadios de España nunca lo había visto".

La principal novedad que destaca Josepdt11 es que, una vez superado el minuto 90, el tiempo continúa corriendo de forma visible en el videomarcador.

"Personalmente lo paso muy mal cuando mi equipo gana por la mínima y aparece el 'tiempo añadido' sin saber cuánto queda. Me pasó en el España-Alemania de la Eurocopa que me quería morir y no sabía cuánto tiempo quedaba y ahora en el Camp Nou el tiempo sigue corriendo", confiesa, destacando la mejora que supone esta innovación para el aficionado.

"Parece una chorrada pero no lo he visto en ningún estadio y yo lo agradezco muchísimo", concluye Josep en un vídeo que tiene más de 1,1 millones de visualizaciones y cuenta con más de 58.000 'likes'.

No obstante, este cambio únicamente se produce en los partidos que el Barça juega en La Liga, y es que Josep fue a ver el partido de Champions ante el Eintracht y el tiempo de añadido no continuó corriendo.

"En la UEFA se para. Se han añadido cuatro minutos y el tiempo no se suma. Será cosa de la normativa porque se queda en el 90. Ahora el Frankfurt nos podría meter el 2-2, vamos a tener miedo y no vamos a saber cuánto queda. Por eso es importante, por eso. En LaLiga ya se puede, pero en UEFA no", concluye el influencer, que cuenta con más de 2.000.000 de seguidores.