Encuentran el cuerpo sin vida de Fernando Martín tras el naufragio de la embarcación en la que viajaba en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia encontraron el cuerpo sin vida de Fernando Martín, el entrenador del filial femenino del Valencia CF que falleció tras el naufragio de la embarcación en la que viajaba la pasada semana.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Los restos del exjugador y entrenador del filial femenino del Valencia CF fueron encontrados a las 8:47 horas de la mañana de este domingo por un barco de la Policía a 1,13 millas (casi 2 kilómetros) del lugar donde la pasada semana naufragó la embarcación en la que viajaba junto a su familia.

Tres días más de búsqueda

Después de la localización del cuerpo de Fernando Martín, las autoridades de Indonesia han decidido ampliar la búsqueda durante tres días más y prolongarla hasta el próximo miércoles.

Todavía hay cuerpos que no han sido hallados, entre ellos los de los dos hijos del propio Martín, que también viajaban con él en la embarcación que naufragó.

El de Martín es el segundo cuerpo que los equipos de búsqueda se encuentran después del trágico accidente, ya que el pasado lunes recuperaron el cadáver de una menor española, hija de la esposa del exfutbolista.

El trágico hecho se produjo el pasado 26 de diciembre, cuando la familia disfrutaba de unas vacaciones navideñas en Indonesia. El barco turístico en el que viajaban naufragó con once personas a bordo.

La desgracia ocurrió cerca de la isla de Padar, zona donde la embarcación de Martín se hundió junto a tres de sus hijos de 12, 10 y 9 años, además de su esposa.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos, -de entre 9 y 12 años-, y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", relató a EFE Enrique Ortuño, padre de Andrea.

Según las autoridades de Indonesia, el barco zarpó desde la isla de Komodo con condiciones de navegabilidad, y el pronóstico de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) daba olas de medio metro de altura. Sin embargo, durante la navegación, se produjo una anomalía meteorológica.

Además, la Policía ha abierto una investigación para dilucidar si la tripulación de este barco turístico cometió algún tipo de negligencia que provocara el accidente.