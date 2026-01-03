Brahim, renovación pactada y gran icono de la Copa África: un fenómeno en Marruecos que invade anuncios y gasolineras

En las calles de Casablanca, Rabat o Tánger, es imposible caminar más de cien metros sin cruzarse con la mirada de Brahim Díaz.

Su rostro ilumina las marquesinas de las paradas de autobús, decora las fachadas de los edificios financieros más altos y, en un giro de surrealismo pop que define su estatus actual, da la bienvenida a los conductores en las estaciones de servicio.

El futbolista del Real Madrid ha trascendido la barrera del deporte para convertirse en un fenómeno sociológico en el norte de África.

Mientras lidera a los 'Leones del Atlas' en una Copa África inmaculada, su figura se proyecta como el símbolo de un Marruecos moderno y ambicioso, una idolatría que corre paralela a la tranquilidad que le llega desde la capital de España: su futuro en el Santiago Bernabéu está blindado hasta 2030.

Faltan apenas horas para que Marruecos se enfrente a Tanzania en los octavos de final del torneo continental, y la presión sobre el '10' es asfixiante, aunque él parece gestionarla con la misma ligereza con la que conduce el balón. Brahim no es solo el líder espiritual del equipo; es el líder estadístico.

Brahim Díaz, con la selección de Marruecos ante Mali en la Copa África EFE

Con tres goles en los tres partidos de la fase de grupos, se ha erigido como el 'pichichi' del campeonato, rompiendo una maldición histórica. Hacía más de cincuenta años que ningún futbolista marroquí lograba ver puerta en tres encuentros consecutivos en esta fase del torneo.

El dato no es menor: confirma que la decisión tomada en 2024 de representar al país de su abuela paterna no fue un movimiento de conveniencia, sino el inicio de una era dorada.

La 'Mentalidad Brahim'

El impacto de Brahim va mucho más allá de lo que sucede en el rectángulo de juego. Su imagen se ha convertido en el principal activo publicitario del país. Bajo el lema 'Mentalidad Brahim', el jugador malagueño ha impulsado programas formativos y campañas que buscan inspirar a la juventud magrebí, vendiendo la idea de que el talento, unido al trabajo, no tiene fronteras.

Las grandes corporaciones se lo rifan. El despliegue de la tecnología 5G en el reino alauita llegó de la mano del madridista en colaboración con Orange, una metáfora perfecta de la velocidad y la conexión que él aporta al juego de la selección.

Pero la fiebre llega a lo cotidiano. El Banco de África ha emitido tarjetas Visa con su efigie, convirtiendo cada transacción comercial en un pequeño homenaje al ídolo. Las gasolineras, personalizadas con su nombre y el dorsal 10, son quizás el ejemplo más gráfico de esta omnipresencia. Brahim es el combustible anímico de una nación.

La imagen de Brahim Díaz en una tarjeta de crédito de Bank of Africa

Esta devoción tuvo su punto álgido en una imagen que ya es historia del deporte marroquí. Durante el saludo protocolario con el príncipe heredero Moulay Hassán, la conexión entre la realeza y la estrella de la selección desató la euforia en la grada.

El estadio rugió de una manera visceral, celebrando la comunión entre la institución monárquica y el hijo de la diáspora que volvió para hacer grande a la patria. La celebración eufórica del Príncipe en el palco tras el primer gol de Brahim en el torneo sirvió para certificar que el jugador cuenta con el beneplácito de las más altas esferas.

Madrid: menos minutos, más años

Mientras África se rinde a sus pies, en Madrid se cocinan los despachos con fuego lento pero seguro. La situación deportiva de Brahim en su club ha cambiado ligeramente con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, sucediendo a Carlo Ancelotti.

Brahim Díaz, esta temporada con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Con el técnico tolosarra, el mediapunta ha visto reducida su cuota de minutos en comparación con la etapa del italiano, donde su papel de agitador era más recurrente. Sin embargo, la paradoja es que su estatus contractual nunca ha sido tan sólido.

Según ha podido confirmar este periódico, el Real Madrid y el entorno del jugador tienen una renovación pactada que extenderá su vínculo hasta el año 2030.

En la Casa Blanca son conscientes de que tienen entre manos a un jugador especial, capaz de desatascar partidos cerrados y que, además, ha abierto de par en par las puertas de un mercado estratégico como el africano y el árabe.

El club valora su profesionalidad y su capacidad para rendir al máximo nivel sin necesitar la continuidad de un titular indiscutible. La renovación es un mensaje de confianza plena: Xabi Alonso cuenta con él, y el Madrid lo considera pieza angular del proyecto a medio plazo, protegiéndolo de los cantos de sirena que llegan desde la Premier League, donde su cotización se ha disparado tras su exhibición en la Copa África.

El reto de Tanzania

Con el futuro resuelto en España y el presente brillando en África, Brahim se prepara para el duelo de este domingo 4 de enero. Tanzania espera en octavos, un rival sobre el papel asequible, pero trampa.

Para Marruecos, que vive con la eterna etiqueta de favorita pero con un historial de decepciones continentales, la figura de Brahim es el clavo ardiendo al que agarrarse.

El jugador nacido en Málaga ha logrado algo más difícil que marcar goles: ha unificado el sentimiento de un país. Ya no es el chico que dudaba entre dos banderas; es el hombre que porta el '10' con la autoridad de quien sabe que está escribiendo la historia.

Una acción de Brahim Díaz contra Zambia en la Copa África EFE

Desde las pantallas de las entidades bancarias hasta los surtidores de gasolina, pasando por el césped de los estadios, Marruecos vive bajo el influjo de la 'Mentalidad Brahim'.

Y mientras él sonríe en las vallas publicitarias, en las oficinas del Bernabéu ya redactan los documentos para que esa sonrisa siga vistiendo de blanco hasta la próxima década.