La alineación probable del Real Madrid contra el Betis en el partido de la jornada 18 de La Liga

El Real Madrid inaugura el 2026 con un desafío mayúsculo en el Santiago Bernabéu. El duelo de este 4 de enero ante el Real Betis no es solo el primer compromiso del año, sino una prueba de supervivencia para la plantilla de Xabi Alonso.

Los blancos llegan al encuentro con la enfermería desbordada y la presión de no ceder más terreno ante el FC Barcelona en la lucha por La Liga. A pocos días de viajar a Arabia Saudí para la Supercopa de España, deben resolver un rompecabezas táctico condicionado por ausencias capitales.

La baja más sensible es la de Kylian Mbappé. El astro francés sufre un esguince de rodilla que le mantendrá fuera un tiempo, siendo seria duda para la inminente Supercopa. Su ausencia deja huérfano el ataque madridista de su máximo artillero en un momento crítico.

A esta baja se suman las ya conocidas de larga duración en defensa: Eder Militao, que no volverá hasta abril, y Trent Alexander-Arnold, cuya rotura muscular le descarta hasta febrero. Tampoco estará Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la Copa África, donde ya brilla como goleador.

En el capítulo de recuperaciones, la luz al final del túnel la pone Dani Carvajal. El lateral ha vuelto a entrenar con el grupo tras dos meses fuera, aunque su falta de ritmo competitivo hace que su presencia ante los verdiblancos sea precipitada; el objetivo del cuerpo técnico es reservarlo para que reaparezca con garantías en el torneo de Arabia.

Xabi Alonso, frente al monitor del VAR EFE

Así, Alonso afronta el choque sin sus dos laterales derechos titulares y sin su mejor goleador, obligado a reinventar el once.

Bajo palos, la seguridad de Thibaut Courtois es innegociable. Por delante, la línea defensiva será de circunstancias y sacrificio. Fede Valverde retrasará su posición para actuar como lateral derecho de emergencia, una solución que priva al equipo de su pulmón en la medular pero asegura competitividad en la banda.

El eje de la zaga mezclará la juventud de Raúl Asencio, asentado ya en las filas de Xabi Alonso, con la jerarquía de Antonio Rüdiger, mientras que el carril izquierdo será propiedad de Álvaro Carreras.

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni ejercerá de ancla defensiva, liberando a Jude Bellingham para que el inglés recupere su versión más llegadora y decisiva en tres cuartos de campo.

Otro aspecto clave será la titularidad de Arda Güler; el talento turco sigue teniendo un oportunidad de oro para tomar la batuta creativa y demostrar que puede liderar el juego ofensivo del equipo en las grandes noches.

El tridente de ataque será inédito. Sin Mbappé, Vinicius Jr. asumirá los galones absolutos desde la izquierda, siendo la principal amenaza para la defensa bética. En la derecha actuará Rodrygo Goes, buscando desborde y asociación, mientras que la referencia en punta será para la sorpresa de la jornada: Gonzalo García.

La alineación probable del Real Madrid contra el Betis

El canterano tendrá la responsabilidad de ocupar el vacío dejado por el '9' francés, cerrando un once diseñado para competir desde la resiliencia y el talento individual.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, A. Carreras; Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

Betis: Vallés; A. Ortiz, Bartra, Natan, R. Rodríguez; Deossa, M. Roca; Antony, Fornals, Ruibal; y Cucho Hernández.