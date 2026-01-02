Lamine Yamal responde al "yo le pisaría" de Pere Milla y calienta aún más un derbi de alto riesgo: "Ganas de volver"

"¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?", le preguntó un espectador a Pere Milla en el programa humorístico Perico Que Vola. La respuesta del jugador del Espanyol, entre risas, se hizo esperar hasta que se sinceró: "Yo creo que a Lamine".

El jugador del Barça se hizo eco de las declaraciones del jugador perico y no dudó en entrar al trapo a través de sus redes sociales. Lamine subió una 'storie' a Instagram celebrando delante de la afición del Espanyol el gol que marcó la temporada pasada en el RCDE Stadium.

La foto estuvo acompañada además del mensaje "ganas de volver" junto con dos círculos de los colores azulgrana, un emoticono de risa y otro de un pie, en referencia a las palabras de Pere Milla.

Publicación de Lamine Yamal en Instagram.

A menos de 24 horas para el derbi entre Espanyol y FC Barcelona en Cornellà, el partido ya se disputa fuera del campo.

Se trata de un derbi de alto voltaje, marcado por la tensión en el ambiente, la creciente rivalidad y un contexto especialmente motivador para el conjunto perico, que llega en plena forma para enfrentarse al líder, con el añadido de la salida de Joan Garcia rumbo al club azulgrana.

Y es que el partido entre los dos clubes catalanes será un poco diferente al de los últimos años. El Barça es líder, pero el Espanyol llega con una dinámica de resultados muy positiva: cinco victorias consecutivas en La Liga y quintos en la clasificación.

El partido de este sábado se presenta distinto a los de temporadas anteriores. El Barça acude como líder, mientras que los pericos llegan lanzados, llenos de confianza y con la sensación de poder medirse de tú a tú al rival.

Fuera del césped, el ambiente es de máxima alerta: el partido contará con medidas de seguridad extraordinarias, incluyendo la instalación de redes de protección en ambas porterías para proteger a Joan Garcia, un detalle que evidencia la tensión que rodea al encuentro.

La afición blanquiazul le dejará claro que no comulga con su manera de salir del club, y con el portero como principal foco de atención llega el derbi catalán más caliente de los últimos años.

El regreso del exguardameta del Espanyol, ahora en las filas del Barça, ha encendido los ánimos de los aficionados y ha 'obligado' al club periquito incluso a emitir un comunicado llamando a la calma.

Joan García.

Pese a todo, resulta imposible en el bando espanyolista ocultar que la salida del portero sigue doliendo: "Hay que reconocer que al irse de la forma en la que se fue, que nos engañó a todos... El problema no es que se fuera, porque uno se puede ir donde quiera, es la forma en la que lo hizo", cuentan desde la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol.

"Se besa el escudo y luego se va. Después, en el día de la firma aparece abrazándose a Laporta como si lo conociera de toda la vida. Eso es lo que más ha dolido a la afición", dice de forma muy clara y tajante Acosta.