Mbappé, en riesgo de perderse la Supercopa de España por unos problemas en la rodilla

El Real Madrid ha recibido una de las peores noticias con las que podía terminar el año: Kylian Mbappé se ha lesionado a tan solo ocho días de que se juegue la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Según apunta L'Equipe, el francés estará tres semanas de baja porque sigue sin recuperarse de sus problemas de rodilla a tenor de la resonancia magnética que se le ha realizado este miércoles.

De confirmarse la lesión, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga ante el Betis -domingo 4 de enero-; la semifinal ante el Atlético de Madrid y una hipotética final; el partido ante el Levante en el Bernabéu y llegaría muy justo al partido de Champions ante el Mónaco.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

El club blanco confirmó poco después la noticia a través de un breve parte médico: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución".

L'Equipe apunta que Mbappé jugó los últimos encuentros arrastrando molestias en la rodilla. Aunque no se trataba de una lesión grave ni de un motivo de alarma para los servicios médicos del Real Madrid, los exámenes realizados este miércoles han hecho saltar las alarmas en el club.

El '10' del conjunto blanco notaba dificultades para acelerar en las carreras, lo que comenzó a generar cierta preocupación. Tras haber participado en casi todos los partidos de la temporada hasta ahora, la rodilla ha acabado resentida y el descanso se presenta obligatorio.

Mbappé suma 2.108 minutos en lo que va de temporada con el Real Madrid. El francés ha disputado 24 de los 25 partidos que ha disputado el conjunto blanco hasta el momento, siendo el del Manchester City el único en el que no tuvo minutos.

Mbappé celebra el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

El primer tercio de la temporada que ha firmado el de Bondy ha sido idílico con 18 goles en 18 encuentros de Liga, dos en Copa del Rey (ante el Talavera) y nueve en cinco partidos de Champions. En total, 29 dianas y cinco asistencias.

Ahora queda por ver si se cumplirá el plazo estimado de tres semanas o si Mbappé podría recuperarse antes, acortando los tiempos y aliviando así la preocupación del Real Madrid de cara a los próximos compromisos, con especial atención a la Supercopa de España.