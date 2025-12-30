Pedro Calef, el CEO de Ebro, sobre la Supercopa: "Queremos estar presentes en los grandes momentos del fútbol español”

La industria del motor y el deporte rey en España estrechan sus lazos con una alianza estratégica.

Según confirma Europa Press, la marca automovilística Ebro consolida su presencia en el torneo que abrirá el calendario competitivo de 2026, una decisión que Pedro Calef, actual CEO de Ebro, valora como fundamental para la visibilidad de la compañía ante la afición.

Ebro será el coche oficial de la Supercopa

La firma y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han sellado un acuerdo para que la automotriz se convierta en el coche oficial de la Supercopa de España masculina 2025/2026.

Esta competición se disputará en Yeda, Arabia Saudí, entre el 7 y el 11 de enero de 2026. La estrategia forma parte de un marco de colaboración donde la marca Ebro figura como socio patrocinador de la Selección masculina, femenina y Sub-21 hasta el año 2030.

El directivo Pedro Calef considera este movimiento como "un paso natural" que refuerza el compromiso con el país. Calef explica la motivación detrás del acuerdo con una frase contundente que recoge la visión de la empresa sobre los grandes momentos del deporte.

"Queremos estar presentes en los grandes momentos del fútbol español, y este torneo reúne todo aquello con lo que nos identificamos: pasión, esfuerzo, tradición y futuro", afirmó el CEO de Ebro.

¿Quiénes son los protagonistas del fútbol español en Arabia?

La edición de 2026 promete intensidad con cuatro clubes históricos que pelearán por el título en tierras saudíes: