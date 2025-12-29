Joan Laporta, imputado por una supuesta estafa de 100.000 euros a una inversora

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha sido imputado por un delito de estafa tras una querella admitida a trámite que lo señala junto a otros tres directivos azulgranas por una operación de inversión fallida ocurrida en 2016.

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado al mandatario azulgrana a declarar como investigado el próximo 16 de enero, acompañado por el vicepresidente Rafael Yuste, el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver.

La querella se refiere a una inversora que desembolsó 104.000 euros en dos operaciones presuntamente fraudulentas canalizadas a través de dos sociedades vinculadas a los imputados: Core Store, constituida en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong.

El capital inicial invertido se dividiría entre un préstamo con intereses anuales del 6% para el ascenso del Reus Deportivo a Segunda División y acciones de una sociedad que prometía crear una academia de formación de fútbol en China replicando el modelo de La Masía del Barcelona.

Los documentos registrales demuestran que Laporta figuraba como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, quien además fue director general durante el primer mandato de Laporta como presidente azulgrana (2003-2010) y consejero delegado del Reus hasta su desaparición.

El atractivo principal de ambos proyectos, según la querella, residía en "la reputación pública y profesional de los intervinientes", utilizándose los nombres de los imputados como aval de credibilidad para captar inversores.

De los 104.000 euros desembolsados, la afectada únicamente recuperó 12.500 euros en agosto de 2024, tras reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades. Esto genera una pérdida efectiva de 91.500 euros, exactamente la cifra consignada en la imputación.

Tercera imputación

La causa cobra particular relevancia porque no se trata de un caso aislado. Esta es la tercera imputación y la cuarta querella abierta en la que se investiga a Laporta por presunta estafa asociada a las mismas estructuras societarias.

Un Juzgado de Instrucción investiga una querella de 4,7 millones de euros presentada por una familia que ganó la Lotería Primitiva e invirtió en contratos de préstamo con CSSB Limited. Otra causa examina una querella de inversores por 250.000 euros y dólares desaparecidos.

La admisión a trámite revierte un archivo anterior. El Juzgado número 22 había desestimado el caso en junio de 2025, pero la Audiencia de Barcelona anuló esa decisión, argumentando que existían "hechos con trascendencia delictiva" que justificaban reabrirlo.

El tribunal evidenció la falta de información veraz sobre el destino de las inversiones y la "captación de capital apoyada casi en exclusiva en el prestigio social de los partícipes".

El documental 'Laportagate - El caso del Reus 2', presentado en marzo, ha sido catalizador para que afectados den pasos legales. La pieza denuncia las irregularidades detrás de la desaparición del CF Reus en 2020 tras acumular deudas e impagos, conectando los problemas financieros con la captación de inversores bajo falsas promesas.

Laporta afronta así su desafío judicial más complejo. Mientras declara como investigado en los casos de estafa, el presidente también compareció recientemente en el denominado 'caso Negreira', investigación sobre pagos de 7,3 millones de euros que el Barcelona realizó a un exárbitro, donde inicialmente fue imputado aunque posteriormente se archivó por prescripción.