David Villa (44), exfutbolista, sobre su llegada a los negocios: "Pasas de jugador a gestionar una empresa y es delicado"

David Villa, durante una rueda de prensa con el Vissel Kobe. EFE

David Villa colgó las botas en octubre de 2024, cerrando una carrera de casi dos décadas en la élite mundial del fútbol. Pero cuando se enfrentó al retiro, descubrió que la verdadera competencia apenas comenzaba: gestionar un imperio empresarial sin red de contención.

En el podcast "Café de Finca", Villa desglosó la realidad financiera post-retiro: "Pasas de ser jugador a tener que gestionar contratos, Hacienda, inversiones. Es delicado, primero hay que rodearte de profesionales".

No es una frase tirada al aire. Es el reflejo de años de aprendizaje acelerado, de errores corregidos sobre la marcha, de capital acumulado que requiere defensa activa.

Su estructura empresarial es tan compleja como lo fue su carrera en la cancha. DV7 Academy opera en más de 20 países, ofreciendo programas de formación futbolística con vocación de detectar talento joven y pulirlo bajo metodología Villa.

No es un negocio pasivo: implica gestión de recursos humanos, negociación con federaciones locales, estándares internacionales de calidad, adaptación cultural por territorio.

Asesoría

Paralelamente, Villa mantiene una agencia de representación donde asesora a futbolistas sobre sus carreras, contratos y transiciones. Es decir, ahora es el que orienta a otros en lo que durante años tuvo que aprender a base de prueba y error.

La perspectiva es única: entiende tanto el lado emocional (abandono de una carrera glamorosa) como el lado comercial (negociación de cláusulas, impuestos, patrocinios).

A esto se suma su inversión en cafeterías especializadas en España y su participación en proyectos inmobiliarios . Villa reconoce que estas incursiones requieren ser delegadas en expertos: contables, abogados mercantilistas, asesores fiscales.

El error más común entre deportistas retirados, dice, es creer que la experiencia acumulada en el deporte les da autoridad en sectores donde son novatos absolutos.

David Villa volvió a disputar minutos con España tres años después / Reuters

"Es delicado", subraya Villa, porque un mal movimiento financiero puede erosionar décadas de ingresos deportivos. Ha visto casos de compañeros que multiplicaron fortunas y casos de compañeros que terminaron quebrados. La diferencia, insiste, está en el equipo que te rodea. No en tu instinto o tu éxito pasado.

Su enfoque es casi científico: auditoría interna de cada proyecto antes de invertir capital, análisis de viabilidad a largo plazo, diversificación geográfica y sectorial. Evita concentrarse en un solo negocio porque "si falla, falla todo".

Esa mentalidad de riesgo calculada viene de haber jugado en ligas donde un error defensivo puede costar una carrera entera.

Villa también insiste en la importancia de la educación financiera temprana. Lamenta que muchos futbolistas jóvenes no tengan asesoría profesional desde sus primeros grandes contratos. "Si empiezas a los 18 años ganando sueldos de seis cifras sin saber qué hacer con eso, terminas en problemas".

Ha presionado para que clubes y federaciones incorporen módulos de gestión patrimonial en sus academias.

"El deporte me enseñó a ser disciplinado, a trabajar en equipo, a no rendirme ante las adversidades", concluye Villa. "En los negocios necesito esas cualidades. Pero también necesito humildad para reconocer que hay cosas que no sé, y profesionales que saben más que yo".