Quién es Manex Rezola, la nueva perla que acaba de fichar el Real Madrid para su cantera

En Valdebebas no descansan con la llegada de la Navidad. El Real Madrid se ha lanzado al mercado de invierno para reforzar a sus equipos de la base y este mismo martes se formalizó el fichaje de Manex Rezola para el tercer equipo.

El delantero, procedente de la Unión Deportiva Logroñés de Segunda RFEF, llega para reforzar el ataque del Real Madrid C. Este filial blanco se encuentra en los puestos de descenso en su grupo de Segunda RFEF, así que el refuerzo de Rezola se espera que suponga un estímulo para salir de la delicada situación.

El Real Madrid desembolsó por este mediapunta de 19 años cerca de 150.000 euros, y aunque la idea inicial es que le dé un salto de calidad al tercer equipo, si todo marcha según lo previsto no sería de extrañar que pronto estuviera entrando en la dinámica del Real Madrid Castilla en Primera RFEF.

El Real Madrid se impone

Talento nacional para La Fábrica. Eso es lo que ficha el Real Madrid con la llegada de Manex Rezola. El tercer filial se refuerza para la segunda mitad de la temporada con un atacante que se desenvuelve como pez en el agua en la posición de mediapunta.

"La Unión Deportiva Logroñés y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Manex Rezola a la entidad blanca. Manex, de 19 años, ha disputado en esta primera parte de la temporada 2025-26 un partido de Copa y 14 más de Segunda RFEF, con dos goles", escribió el conjunto de Logroño en su comunicado.

El traspaso se cerró en torno a los 150.000 euros, una cifra cercana a la cláusula de rescisión que estipulaba su contrato.

Rezola llevaba tiempo llamando la atención de los responsables deportivos de la cantera del Real Madrid, y el conjunto blanco consiguió imponerse en esta carrera en la que había más clubes inmersos. Equipos de Primera División como el Athletic o algún otro extranjero, también llamaron a la puerta del joven atacante.

Un mediapunta con talento

Los informes señalan que el Real Madrid ficha para su tercer filial a un futbolista diferente con mucho talento en una posición tan creativa como la de mediapunta. Rezola, de 19 años, todavía tiene mucho margen de mejora, pero tiró puertas abajo con velocidad en la UD Logroñés.

Esta temporada se había convertido en una pieza fundamental del primer equipo desde el minuto 1. El atacante disputó 14 encuentros en Segunda RFEF, la mayoría de ellos como titular, y además logró anotar dos goles.

No sólo eso. También fue titular en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante la SD Ponferradina. Un encuentro en el que volvió a jugar los 90 minutos.

Gracias a sus actuaciones, la UD Logroñés se encuentra actualmente tercera en la clasificación, en puestos de playoff de ascenso, y a cuatro puntos del líder. Su ya exequipo le echará de menos en la segunda mitad de la competición.

Con un gran manejo de su pierna zurda, Rezola tiene una gran capacidad para recibir entre líneas y combinar con sus compañeros más adelantados. Además, no sólo es un especialista en la mediapunta, sino que también tiene la capacidad para poder jugar en banda y aportar desborde al juego de su equipo.

Formado en el Antiguoko de San Sebastián, llegó a Logroño para enrolarse en las categorías inferiores de la UD Logroñés. La pasada temporada fue importante con el equipo de División de Honor, con el que firmó 8 goles en 27 partidos, así que confiaron en él para dar el salto con los 'mayores'. El resultado es inmejorable.

Ahora Manex Rezola apunta a ser importante en el Real Madrid C para salvar la categoría, pero en el Real Madrid tienen fe en el joven delantero y no sería extraño verle pronto jugar con el Castilla a las órdenes de Arbeloa.

"Me gustaría jugar al más alto nivel, que es lo que todo niño quiere. Pero soy más de trabajar en cada entrenamiento como si fuera el último, para disfrutar del proceso y de ser futbolista, que es lo que más me gusta hacer. Ojalá todo este esfuerzo tenga su recompensa", comentó para los medios de la UDL.