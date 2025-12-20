Mbappé homenajea a Cristiano Ronaldo con su celebración: "Siempre fue mi ídolo"

Mbappé hace la celebración de Cristiano Ronaldo en la victoria ante el Sevilla. EFE

Real Madrid

Sevilla

Kylian Mbappé sigue agrandando su huella en la historia del Real Madrid. El delantero francés cerró el año alcanzando su objetivo personal al llegar a los 59 goles en 2025, una cifra que solo estaba al alcance de Cristiano Ronaldo.

El portugués estableció ese récord en 2013. Ahora, doce años después, el de Bondy ha igualado los números de quien ha sido su ídolo de la infancia.

El gol que le permitió alcanzar esa marca llegó en un contexto de máxima exigencia. El Real Madrid atravesaba momentos de sufrimiento y Mbappé había desperdiciado dos ocasiones claras, pero el partido dio un giro cuando Rodrygo fue derribado en el área.

Mbappé hace la celebración de Cristiano Ronaldo en el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Muñiz Ruiz señaló penalti y el francés no dudó en asumir la responsabilidad. Desde los once metros no falló y, tras marcar, eligió una celebración cargada de simbolismo: brazos abiertos y el gesto icónico de Cristiano Ronaldo, en un homenaje directo al jugador con el que ahora comparte récord goleador en un año natural, una dedicatoria repleta de respeto y admiración

"Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. La celebración es para él, quería tener un guiño porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme y ahora está bien ayudar yo al club a ganar partidos", expresó al término del partido ante el Sevilla.

"Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz año nuevo", añadió Mbappé

Tras cuatro meses de adaptación, Mbappé ha asumido con naturalidad el liderazgo ofensivo del equipo y sus cifras resultan concluyentes: de los 140 goles anotados por el Real Madrid en el año, 59 llevan su firma, lo que representa un 42% del total.

Para el francés, igualar a Cristiano Ronaldo se convierte en toda una declaración de intenciones. El francés ya había avisado en Talavera, donde persiguió el récord con determinación, dejando claro su objetivo de marcar una época en el club, como hizo el portugués.

A sus 27 años recién cumplidos, el día de su cumpleaños, Mbappé avanza con paso firme por el camino reservado a los grandes nombres en la historia del Real Madrid.