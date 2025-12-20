La alineación probable del Barça ante el Villarreal en la jornada 17 de La Liga

Ningún equipo ha sido capaz de ganar aún en el estadio de La Cerámica y el Barça necesita la victoria para mantener los cuatro puntos de diferencia que le separan del Real Madrid. Además, el Villarreal es, a día de hoy, un rival directo por el título a tenor de lo que refleja la clasificación.

El conjunto azulgrana afronta un desplazamiento, que en su día estaba previsto que tuviera lugar en Miami, ya sabiendo lo que habrá hecho el Real Madrid ante el Sevilla, por lo que la presión les recaerá a los jugadores de Hansi Flick.

El alemán recupera a Lewandowski -ausente en Guadalajara por unos problemas musculares-, pero pierde a Pedri por un "problema en el cuádriceps", quien se suma a las bajas de Araujo, Gavi y Dani Olmo.

En la portería estará Joan García. El de Sellent cuenta con la máxima confianza de Hansi Flick, quien le ha respaldado esta semana en rueda de prensa tras el regreso de Ter Stegen: "Joan García es el primer portero y no lo vamos a cambiar".

Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Koundé y Balde en los laterales y con Gerard Martín y Cubarsí en el eje de la zaga. La misma línea de cuatro que se está repitiendo en los últimos partidos.

La alineación del Barça ante el Villarreal.

Eric García estará en el doble pivote junto a un Frenkie de Jong que vuelve al once tras la lesión que ha sufrido Pedri. El canario, titular indiscutible para Hansi Flick, no volverá hasta la primera semana de enero.

Por delante de ellos llega toda la artillería de la que dispone Hansi Flick. No se guarda nada -salvo a Lewandowski, que vuelve a ser suplente- el técnico germano para este choque.

Ferran Torres, el máximo goleador del Barça esta temporada, le vuelve a ganar la partida al polaco que además viene de arrastrar unas molestias musculares.

En los costados no hay dudas. Lamine Yamal jugará en el perfil derecho y Raphinha repetirá en el izquierdo. Rashford regresa a la titularidad para tratar de añadir un toque extra de magia a la delantera.

Alineaciones probables:

Villarreal: Villarreal CF: Luiz Júnior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran